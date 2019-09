Jets jäädytti veteraanipuolustaja Byfuglienin sopimuksen

NHL:n Winnipeg Jets on jäädyttänyt harjoitusleiriltä pois jääneen veteraanipuolustaja Dustin Byfuglienin sopimuksen, uutisoi TSN. Syynä on se, että Byfuglienin palkkasumma vähennetään Jetsin palkkakatosta, jos hän ei ole joukkueen mukana kauden alkaessa ensi kuun alussa. Jäädytys voidaan kuitenkin purkaa milloin tahansa, sillä jos Byfuglien palaa Jetsin kokoonpanoon, myös hänen palkkansa lisätään taas Jetsin palkkakattoon.

Byfuglien ei ole toistaiseksi osallistunut Jetsin harjoitusleirille, vaan on ollut joukkueen luvalla poissa henkilökohtaisten syiden takia. Hän tapasi joukkueen päävalmentajan Paul Mauricen torstaina, mutta Maurice ei halunnut paljastaa puolustajan suunnitelmia.

– En kommentoi. Hänellä on elämä. Rakastan tätä kaveria. Istuimme alas ja meillä oli upea keskustelu eilen, ja se oli mahtavaa. Se siitä, Maurice sanoi.

Byfuglienin empiminen liittyy myös Patrik Laineen sopimusneuvotteluihin. Jos Byfugelien lopettaa uransa, Jetsille vapautuisi 7,6 miljoonaa dollaria kaudessa muiden pelaajien palkkaamiseen.

Byfuglien, 34, pelasi viime kaudella 42 NHL-runkosarjaottelua ja keräsi tehopisteet 4+27. Urallaan Byfugelin on kerännyt 525 pistettä 869 NHL-runkosarjapelissä.

