Jo neljännen kerran putkeen VaLePa? – Miesten lentopalloliigassa tuttu ykkössuosikki

Sastamalalainen VaLePa kantaa suosikin viittaa harteillaan myös uuden kauden alla lentopallon miesten Mestaruusliigassa. VaLePan mestaruusputki on venähtynyt jo kolmen kevään mittaiseksi, eikä se ole näissä kultajuhliin päättyneissä finaaleissa hävinnyt otteluakaan.

– Olemme ennakkosuosikki siinä missä aiempinakin kausina. Tämä ei ole uutta, neljän apuvalmentajavuoden jälkeen VaLePassa päävalmentajavastuun ottanut Janne Kangaskokko alleviivaa.

Kangaskokon mukaan joukkueelta löytyy myös penkiltä pelaajia, joiden avulla joukkue pärjää ja kerää pisteitä.

– Tosi kovan pitää olla sen porukan, joka meidän mestaruusputken katkaisee. Sen pitäisi olla hyvin yhteen hitsautunut ja taktisesti nerokas joukkue. Pelaajamateriaaliltaan toista yhtä kovaa joukkuetta ei Suomesta löydy.

VaLePan pelaajavaihtuvuus on ollut vähäistä. Jokaiselle pääpelipaikalle löytyy yhä terävä palanen, kun passari Mikko Eskon ja yleispelaaja Olli Kunnarin seuraksi joukkueeseen liittyi ulkomailta kotimaahan palannut hakkuri Mikko Oivanen.

– En missään nimessä tullut jäähdyttelemään. Täysillä painetaan uran loppuun asti, Oivanen korostaa.

Kangaskokko vakuuttaa, että Eskolla (41 vuotta), Kunnarilla (37) ja Oivasella (33) on kaiken menestyksen jälkeen yhä riittävää paloa pelaamiseen.

– Siitä en ole huolissani. He ovat rautaisia ammattilaisia.

Syksyllä VaLePan päähuomio on Mestarien liigassa, jonka lohkovaiheeseen seura haluaa yltää.

”VaLePa kaatuu joukkuepelillä”

VaLePan viime kauden finaalivastustaja Etta koki täysmyllerryksen, kun laadukkaasta avausseitsikosta lähti kuusi miestä. Niinpä oululaiset kamppailevat tällä kertaa muista kuin mitalisijoista.

VaLePan pahimmat uhkaajat ovat viime kaudella pronssipeliin jääneet Hurrikaani-Loimaa ja Savo Volley. Uutena seurana tyrkyllä mitalitaistoon on miehistöään vahvistanut Akaa-Volley, joka hankki muun muassa peräti 212-senttisen virolaiskeskipelaaja Mart Naaberin.

Savo Volleyn hakkuri Eetu Häyrinen myöntää, että VaLePa on asettanut viime vuosina riman korkealle Suomessa.

– VaLePa kaatuu joukkuepelillä, ei yksilöillä. Joukkueemme on nälkäisempi ja yhtenäisempi kuin viime kaudella. Olemme myös fyysisempi joukkue, mikä näkyy parempana torjunta-puolustuspelaamisena, Häyrinen listaa.

Hurrikaanin päävalmentaja Jussi Heino ei ota paineita VaLePan mestaruusputken katkaisemisesta.

– Ei se ole itseisarvo. Katkeaa, jos katkeaa. Se ei ole mörkö ainakaan minulle.

Loimaalla nähdään lähes suomalainen ryhmä. Ainoa ulkomaalaispelaaja on komean ansioluettelon omaava 40-vuotias kroatialainen passari Inoslav Krnic, jolla on yhteistä historiaa Heinon kanssa.

– Katselin viime vuosien tilastoja ja niistä selvisi, ettei Suomen mestaruutta ole voitettu alle 40-vuotiaalla passarilla, Heino letkauttaa ja viittaa VaLePan Eskoon.

