Joensuu jälleen mestariksi – Rautiaisen kunnari ratkaisi supervuorossa kotiyleisön edessä

Joensuun Maila on voittanut pesäpallon miesten Suomen mestaruuden toisen kerran peräkkäin. JoMa voitti kotistadionillaan 4. finaalissa Sotkamon Jymyn 2-1 (0-2, 7-4, 3-1) ja vei mestaruuden voitoin 3-1.

Sotkamo vei avausjakson ja johti toista 2-0, mutta Joensuu jyräsi jaksovoittoon. Supervuorossa Aleksi Rautiaisen kolme juoksua tuonut kunnari ratkaisi mestaruuden Joensuulle. Rautiainen palkittiin finaalien arvokkaimpana pelaajana, hän takoi neljässä ottelussa 16 juoksua.

– Finaalit sujui henkilökohtaisesti hienosti, tässä on palkinto. Ja joukkueelta hienosti myös, Rautiainen totesi Ruutu-kanavan lähetyksessä.

– Henkistä kasvua. Viime vuonna tuli rentoutta omiinkin suorituksiin (mestaruuden myötä). Ja fiilis oli rento läpi kesän, ja se toimi, Rautiainen mietti vielä kovia tehojaan.

Pelinjohtajan pesti päättyi mestaruusjuhlaan

Joensuun pelinjohtaja Juhani Lehtimäki päätti pestinsä mestaruusjuhlaan. Lehtimäki jättää paikan siviilityönsä muutosten takia.

– Tämä on unelmien täyttymys, ja päällimmäisenä mieleen jäävät nämä ihmiset täällä. Lämpimiä ystäviä tuli, se on se tärkein, Lehtimäki hehkutti Ruudun haastattelussa.

– Meillä on käsitys, miten pesäpalloa pitää pelata. Ja tämän porukan yhteenkasvulla on valtava merkitys, nautittiin tästä, runkosarjassa joukkueensa neljänneksi luotsannut mutta pudotuspeleissä Mailan hurjaan vauhtiin saanut pelinjohtaja kuvaili vielä.

Pesäpallomahti Sotkamo on nyt pelannut neljä kautta ilman mestaruutta, sillä Joensuuta ennen Vimpeli vei kaksi mestaruutta putkeen. Jymyn pelinjohtaja Jani Komulainen totesi Ruudun haastattelussa, että Joensuu oli ehkä ratkaisufinaalissakin nähdyn verran parempi.

– Annoimme kaikkemme. Tuolla palkitaan juuri parasta, ja hän oli se keskeisin (Joensuun voitossa), Komulainen sanoi viitaten kentällä parhaan pelaajan palkintoaan noutaneeseen Rautiaiseen.

– Pienet oli marginaalit, mutta kyllä JoMa ansaitsi voittonsa.

STT

