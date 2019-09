Johnson hyökkää konservatiivikapinallisia vastaan lehdessä – varoittaa Corbynin syöksevän Britannian kaaokseen

Britannian pääministeri Boris Johnson hyökkää Sunday Timesille antamassaan haastattelussa oman puolueensa kapinamielisiä kansanedustajia vastaan.

Johnson sanoo, että työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn syöksee Britannian kaaokseen, jos konservatiivit eivät tue Johnsonin ajamaa, tarpeen vaatiessa sopimuksetonta EU-eroa lokakuun lopulla.

– Aiotteko asettua samalle puolelle Jeremy Corbynin ja muiden kansanäänestyksen perumista vaativien kanssa? Aiotteko olla samalla puolella kuin ihmiset, jotka yrittävät tehdä tyhjäksi demokraattisen päätöksen ja syöstä tämän maan kaaokseen? Johnson kysyy.

Lehden mukaan jopa 20 konservatiivien kansanedustajaa harkitsee puolueesta irtautumista, jos puolue pakottaa heidät tukemaan sopimuksetonta EU-eroa mahdollisissa ennenaikaisissa vaaleissa. Ryhmään kuuluu useita entisiä ministereitä.

Parlamentin jäädytys ajoi maan poliittiseen kriisiin

Ennenaikaisten vaalien järjestämisen mahdollisuutta on väläytelty brexitin kynnyksellä. Työväenpuolueen Corbynin mukaan uudet vaalit olisivat ”demokraattinen tie eteenpäin”. Vaaleissa kansa voisi Corbynin mukaan ottaa ohjat käsiinsä.

Britannia on ajautunut entistä pahempaan poliittiseen kriisiin sen jälkeen, kun pääministeri Johnson ilmoitti lykkäävänsä parlamentin istuntokauden aloittamista useilla viikoilla. Johnsonin mukaan lykkäys on tarpeen, jotta hänen hallituksensa ehtii valmistella EU:n jälkeistä politiikkaa. Vastustajien mukaan Johnson yrittää estää keskustelun brexitistä.

Lauantaina tuhannet ihmiset osoittivat mieltään päätöstä vastaan eri puolilla Britanniaa. Lähes 1,7 miljoonaa brittiä on allekirjoittanut lykkäystä vastustavan kansalaisaloitteen.

https://www.thetimes.co.uk/article/boris-johnson-tells-tory-rebels-its-me-or-corbyn-chaos-zw0jjkcsk?region=global

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/rebel-alliance-of-mps-summon-the-force-to-fight-a-hard-brexit-z8brlvsjg

https://petition.parliament.uk/petitions/269157

STT

