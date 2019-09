Britannian pääministeri Boris Johnson vakuuttaa, ettei halua ennenaikaisia parlamenttivaaleja – kertoi yhä uskovansa, että Britannia saa uuden sopimuksen EU:lta

Britannian pääministeri Boris Johnson vakuuttaa, ettei halua ennenaikaisia parlamenttivaaleja maansa EU-eron kynnyksellä.

– Minä en halua vaaleja ettekä te halua vaaleja. Edetään kansan agendan mukaisesti, Johnson sanoi Downing Streetin virka-asuntonsa ulkopuolella.

Johnson sanoi, ettei aio missään olosuhteissa pyytää EU:lta uutta lykkäystä brexitin määräpäivään 31. lokakuuta. Pääministeri arvosteli oppositiota sekä oman puolueensa konservatiivien kansanedustajia, jotka ovat asettuneet vastustamaan mahdollista sopimuksetonta brexitiä.

Oppositio on tällä viikolla valmistelemassa pikalainsäädäntöä, jolla Johnsonia vaadittaisiin pyytämään lykkäystä. Brittimedian mukaan Johnson ja puoluejohto ovat uhkailleet kapinamielisiä konservatiiviedustajia jopa puolueesta erottamisella, jos he äänestävät hallitusta vastaan.

– Huomenna (tiistaina) kansanedustajat äänestävät jälleen yhdestä hyödyttömästä lykkäyksestä. Jos se menee läpi, he leikkaavat jalat Britannian neuvotteluaseman alta ja tekevät neuvotteluista mahdottomat. Kansanedustajien tulee äänestää hallituksen kanssa (työväenpuolueen johtaja) Corbynin hyödytöntä viivästystä vastaan.

Pääministerin mukaan kapinamieliset kansanedustajat heikentävät Britannian neuvotteluasemaa. Johnson kertoi uskovansa, että uusi erosopimus EU:n kanssa saadaan vielä aikaiseksi.

– Sanoisin, että sopimuksen todennäköisyydet kasvavat. He näkevät, että me kyllä haluamme sopimuksen, Johnson sanoi.

STT

Kuvat: