Johnsonin ja Tuskin tapaaminen ei johtanut läpimurtoon brexit-neuvotteluissa

Britannian pääministeri Boris Johnsonin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin tapaamisessa ei ole saavutettu brexit-läpimurtoa. Kaksikko tapasi New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

Johnson vaati jälleen EU:lta joustavuutta brexit-neuvotteluissa. Pääministeri painotti Tuskille brexit-sopimuksen olevan hänelle etusijalla, kertoi Johnsonin tiedottaja. Tapaamisessa keskusteltiin siitä, onko niin sanotulle backstopille mahdollista löytää vaihtoehtoa. Backstopin tarkoitus on turvata Irlannin rajan säilyminen avoimena.

– Pääministeri alleviivasi, että jotta voimme saada aikaan sopimuksen, tarvitsemme liikettä ja joustavuutta EU:lta, tiedottaja sanoi. Hän lisäsi, että Johnson ja Tusk aikovat olla yhteyksissä tulevina viikkoina.

Tusk puolestaan tviittasi, että tapaamisessa ei tullut läpimurtoa mutta ei toisaalta romahdustakaan. Hän lisäsi, että aikaa ei ole hukattavaksi.

Johnson on sanonut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun loppuun mennessä joko sopimuksen kanssa tai ilman. Britannian hallitus on myöntänyt, että lähtö ilman sopimusta saattaa vaikeuttaa ruoantoimituksia ja aiheuttaa levottomuuksia.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier sanoi maanantaina, että Britannian hallituksen tämänhetkinen asemoituminen ei tarjoa perustaa sille, että EU-erosta löydettäisiin sopu. Hän sanoi, että on vaikeaa nähdä, kuinka päästäisiin lailliseen ratkaisuun, joka täyttäisi kaikki backstopin päämäärät.

STT