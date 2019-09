Joka viides työntekijä kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa, käy ilmi kyselystä

Joka kolmannella suomalaisella työpaikalla on esiintynyt henkistä tai fyysistä väkivaltaa viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana. Asia käy ilmi STTK:n teettämästä kyselystä.

Noin joka viides kyselyyn vastannut kertoo joutuneensa fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi. Enemmistö on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa asiakkaiden taholta, ja naiset ovat kokeneet sitä tuplasti enemmän kuin miehet. Erityisen yleistä väkivalta on sosiaali-, terveys- ja koulutusalalla.

STTK:n kyselyyn vastasi reilut 2 000 työntekijää ympäri Suomen kesä-heinäkuussa.

STT

Kuvat: