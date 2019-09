Jyrki Katainen valittiin täpärästi Sitran yliasiamieheksi – äänestystulos 5-4

EU-komissaari Jyrki Katainen (kok.) on valittu Sitran yliasiamieheksi. Valinnan teki Sitran hallintoneuvosto, ja siitä jouduttiin äänestämään. Äänestyksen tulos oli 5-4.

Paikasta yliasiamiehenä kilpaili loppuvaiheessa Kataisen kanssa Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius.

– Kolme tekijää painoi valinnassa Jyrki Kataisen suuntaan. Ensinnäkin yhteiskunnallisten uudistamistarpeiden hyvä ymmärrys ja toisekseen vahvat kansainväliset verkostot, Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) kertoo STT:lle.

Yhteiskunnallisten uudistamistarpeiden ymmärryksellä Lindtman tarkoittaa sitä, että Katainen on työskennellyt muun muassa kiertotalouden, ilmastonmuutoksen, tekoälyn ja ikärakenteen muutoksen parissa.

Kolmas tekijä oli Lindtmanin mukaan Kataisen johtamiskokemus isoista asiantuntijaorganisaatioista.

Sitra eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on eduskunnan alainen rahasto, joka toimii tulevaisuuteen keskittyvän ajatushautomon tapaan. Ylijohtaja hallinnoi noin 800 miljoonan euron arvoista pääomaa, mikä tekee ylijohtajan pestistä merkittävän.

Katainen on toiminut vuodesta 2014 Euroopan komission varapuheenjohtajana vastuullaan EU:n työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen pääministerinä ja valtiovarainministerinä.

Kokoomuslaiset, keskustalainen ja demarit kannattivat Kataista

Lindtman kertoo itse äänestäneensä Kataista.

Valinnan tehneeseen hallintoneuvostoon kuuluvat puheenjohtaja Lindtmanin lisäksi kansanedustajat Petteri Orpo (kok.), Hanna Sarkkinen (vas.), Pia Viitanen (sd.), Markus Lohi (kesk.), Mari Holopainen (vihr.), Kalle Jokinen (kok.), Jani Mäkelä (ps.) ja Ville Vähämäki (ps.).

Lindtmanin mukaan äänestys tehtiin salaisena lippuäänestyksenä ja neuvoston jäsenet ovat sopineet, että kukin kansanedustaja kommentoi äänestyspäätöstä omasta puolestaan.

Sarkkinen kertoo STT:lle äänestäneensä Wileniusta ja Holopainen kertoo tiedotteessa äänestäneensä niin ikään Wileniusta. Perussuomalaisten Vähämäki ja Mäkelä ovat jo aiemmin kertoneet STT:lle kannattavansa Wileniusta.

Sitran hallintoneuvosto haastatteli kärkiehdokkaat Kataisen ja Wileniuksen aiemmin tänään.

– Käytiin hyvä keskustelu, jossa todettiin, että tässä on kaksi vahvaa hakijaa, jotka molemmat pärjäsivät haastattelussa, Lindtman sanoo.

Sitran hallitus oli jo esittänyt viime viikolla tehtävään Kataista, mutta hallintoneuvosto halusi vielä pitää haastattelukierroksen kärkihakijoille. Lindtmanin mukaan uusi haastattelukierros todella oli tarpeellinen. Hallintoneuvoston jäsenet halusivat kuulla ehdokkaiden näkemyksiä yhteiskunnallisista uudistamistarpeista, joihin Sitran tulisi vastata.

Kataisen tehtävä EU-komissaarina on päättymässä, mutta hän ei halua kommentoida valintaansa ennen kuin komission prosessi uuden tehtävän vastaanottamisen suhteen on valmis.

– Kiitän Sitran hallitusta ja hallintoneuvostoa luottamuksesta yliasiamiehen valinnassa. Suomen edelläkävijyyden mahdollistaminen yhteiskunnallisissa muutoksissa ja ratkaisujen löytäminen kestävään hyvinvointiin ovat lähellä sydäntäni. Olen hengeltäni sitralainen, Katainen sanoo Sitran tiedotteessa.

Bonuksista luovutaan

Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan yksimielisesti yliasiamiehen kuukausipalkaksi 18 553 euroa ja siitä, että yliasiamiehen tulospalkkiojärjestelmästä ja lisäeläkejärjestelystä luovutaan.

Sitran nykyisen yliasiamiehen Mikko Kososen kokonaisansiot ovat olleet noin 22 600 euroa kuukaudessa. Tässä on kuitenkin ollut mukana bonukset.

Katainen saa vain peruspalkan, reilut 18 500 euroa, jonka päälle tulevat kuitenkin esimerkiksi lomarahat ja muut normaalit työsuhteen edut. Kokonaisansiot kuitenkin pienenevät arviolta kymmeniätuhansia vuodessa mutta ovat kuitenkin yli 222 000 euroa vuodessa. Kososen kokonaisansiot Sitrasta viime vuonna olivat noin 271 000 euroa.

Kososen toinen kausi päättyy vuoden lopussa ja Kataisen kausi alkaa ensi vuoden alussa. Tehtävä on määräaikainen ja kestää viisi vuotta.

STT

