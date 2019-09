Kaapo Kakko sooloili näyttävän ratkaisun NHL:n nuorten pelaajien turnauksessa

Turun Palloseurasta jääkiekon NHL-joukkue New York Rangersiin siirtynyt Kaapo Kakko iski pöytään kovat näytöt, kun Rangers kohtasi nuorten pelaajien turnauksessa Minnesota Wildin. Kakko, 18, rohmusi pisteet 1+3, kun Rangers voitti jatkoajan päätteeksi 4-3.

Kakko teki jatkoajalla voittomaalin komean yksilösuorituksen päätteeksi, kun hän kiersi kahdesti vastustajan maalin ja nosti sitten pelivälineen verkkoon.

– Se oli hyvä ottelu. Ensimmäiset 20 minuuttia olivat vähän huonot, mutta kaikkiaan ottelu oli hyvä. Se oli kiva maali. Muistan vanhan valmentajani sanoneen minulle pari vuotta sitten, että älä syötä jatkoajalla. En syöttänytkään, Kakko naurahti Rangersin Twitterissä jakamalla videolla.

– Kauden ensimmäinen peli ei ole koskaan hyvä. Pelasin kuitenkin hyvien joukkuekaverien kanssa.

Kakko hyökkäsi samassa ketjussa venäläisen Vitali Kravtsovin ja ruotsalaisen Karl Henrikssonin kanssa, jotka myös antavat näyttöjä tulevaisuuden NHL-paikkoja ajatellen. Kravtsov on tehnyt jo sopimuksen Rangersin kanssa, mutta Henrikssonin suunnitelmissa on pelata vielä kausi kotimaassaan.

– Molemmat ovat hyviä pelaajia, ja tykkäsin pelata heidän kanssaan, Kakko tuumi.

Kapea kaukalo yllätti

Rangers varasi Kakon kesäkuussa koko varaustilaisuuden toisena pelaajana, ja suomalainen teki kesällä tulokassopimuksen.

Kakko myönsi ensimmäisessä harjoitusottelussa pelin olleen erilaista kuin mihin hän tottui Euroopassa.

– Täällä on pieni kaukalo, joka ei ole samanlainen kuin Suomessa. Peli on erilaista, Kakko kertoi.

NHL virallinen harjoitusottelukausi alkaa 15. syyskuuta. Runkosarja käynnistyy 2. lokakuuta.

https://twitter.com/nyrangers?lang=fi

STT

Kuvat: