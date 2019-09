Kaikkonen käänsi viimeisessä puheenvuorossaan vaikeudet vahvuuksiksi, Kulmuni korosti olevansa seuraavan sukupolven johtaja

Keskustan ylimääräisessä puoluekokouksessa on käynnissä puheenjohtajavaali, jonka tulos lienee selvillä ennen kello 19:ää.

Ehdokkaita on kaksi: puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Puheenjohtajakisasta oli kiinnostunut myös hartolalainen Jari Tasanen, mutta kukaan ei tehnyt hänestä virallista esitystä.

Viimeisissä puheenvuoroissaan Kaikkonen ja Kulmuni vetosivat puoluekokousväkeen. Kaikkonen käänsi puheessaan vastoinkäymiset vahvuuksikseen, kun taas Kulmuni korosti olevansa seuraavan sukupolven johtaja.

Kaikkosen ja Kulmunin välisestä puheenjohtajakisasta on ennakoitu melko tasaista, joskin Kulmunia on pidetty hiukan todennäköisempänä voittajana.

Tunteikkaalla puheellaan Kaikkonen sai kuitenkin salista suuret suosionosoitukset. Hän muisteli elämänsä varrella oppimiaan asioita pieninä tunnelmapaloina.

– Ymmärsin, että pitää enemmän kuunnella kuin puhua itse, Kaikkonen muisteli esimerkiksi nuorisojärjestöaikojaan.

Puheessaan Kaikkonen myös käänsi vastoinkäymisensä vahvuuksikseen. Hänet tuomittiin ehdolliseen vankeuteen vuonna 2013 luottamusaseman väärinkäytöstä Nuorisosäätiön vaalirahoitusjutussa.

Kaikkonen muisteli, kuinka hän päätti virheen jälkeen nousta uudelleen. Hän myös muistutti väistyvän puheenjohtajan Juha Sipilän opettaneen, että johtajaksi kasvettaessa pitää tulla vedetyksi pari-kolme kertaa kunnolla kölin alta.

Kaikkonen sai raikuvat aplodit, kun hän lupasi palauttaa keskustan itseluottamuksen.

– Keskusta on valmis nousemaan kuin Lasse Virén, reppu selkään, reissu alkakoon, Kaikkonen päätti puheensa ja poistui lavalta reppu selässä.

Perunamaalta tulevaisuuteen

Kokousväki osoitti myös Kulmunille tasaisesti ja raikuvasti suosiota. Kulmunin puhe oli rakennettu sadonkorjuuvertausten varaan ja hän muisteli, kuinka oli pienenä kitkenyt perunamaata.

– Kun juurista pitää huolta, ne tuottavat satoa syksystä toiseen.

Kulmuni korosti sitä, että keskusta ja sivistys kuuluvat Suomeen. Hän otti esiin muun muassa läpi maan ulottuvan korkeakouluverkoston.

Lisäksi Kulmuni mainitsi puheessaan, että keskusta ja sitä edeltänyt maalaisliitto on ennenkin valinnut nuoria puheenjohtajia vaikeina aikoina, kuten Kyösti Kallion ja Esko Ahon.

– Riittävästi kokemusta, riittävästi ymmärrystä, katse tulevaisuuteen, 32-vuotias Kulmuni summasi.

Kulmuni kertoi olevansa seuraavan sukupolven johtaja. Kaikkosen tapaan hän nostatti taistelumielialaa.

– Lupaan vain yhden asian: kaikkeni keskustan eteen, Kulmuni sanoi.

STT

