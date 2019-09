Ainakin kahdeksan kuollut Kalifornian veneturmassa, yli 20 yhä kateissa

Kaliforniassa Yhdysvalloissa ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut tuhoisassa veneturmassa, kertovat viranomaiset. Lisäksi 26 on edelleen hukassa ja myös heidän pelätään kuolleen.

Paikallisen seriffin mukaan neljä uhria on toistaiseksi löydetty vedestä kuolleena.

– Lisäksi paikalla olevat pelastustyöntekijät ovat paikantaneet neljä uhria merestä aluksen lähettyviltä, Santa Barbaran piirikunnan seriffi Bill Brown kertoi tiedotustilaisuudessa.

Tuli syttyi aluksessa paikallista aikaa maanantaina aamukolmen jälkeen, kun matkustajat nukkuivat kannen alla sijaitsevissa tiloissa.

Vene oli kuljettamassa laitesukeltajia.

Aluksen viisihenkinen miehistö oli hereillä kannen yläpuolella olevassa hytissä, ja he ehtivät pelastautua.

Pelastuslaitos yritti sammuttaa 23-metristä venettä, mutta rajut liekit tuhosivat aluksen ja estivät eloonjääneiden etsimisen ennen veneen uppoamista lähelle rantaa.

– Saamamme raportin mukaan tuli jätti matkustajat ansaan. Palo oli niin raju, että edes sen sammuttamisen jälkeen emme voineet astua alukseen etsimään selvinneitä, rannikkovartioston edustaja Aaron Bemis totesi CNN:n mukaan.

Viranomaisilla ei ollut heti turman jälkeen käsitystä tulipalon syttymissyystä. Rannikkovartioston kapteeni Monica Rochester kertoi, että alus oli säädösten mukainen.

https://www.cnn.com/2019/09/02/us/california-boat-fire-rescue/index.html

STT

