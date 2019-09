Kalifornian veneturman uhriluku nousee – ainakin 25 kuollut, yhdeksän edelleen kadoksissa

Yhdysvalloissa Kalifornian maanantaisen veneturman kuolonuhrien määrä on noussut 25:een, kertoo muun muassa BBC. Uhrit on löydetty kuolleina merenpohjasta sen jälkeen, kun Santa Cruzin saaren lähistöllä ankkurissa olleella aluksella syttyi tulipalo.

Tuli syttyi aluksessa paikallista aikaa maanantaina aamukolmen jälkeen, kun matkustajat nukkuivat kannen alla sijaitsevissa tiloissa. Vene oli kuljettamassa laitesukeltajia.

BBC:n mukaan paikallinen sheriffi Bill Brown on kertonut, että aluksella oli tulipalon syttyessä 39 ihmistä. Viisi miehistön jäsentä pääsi pakenemaan paikalta, mutta yhdeksän ihmistä on vielä kateissa.

