Kanadalainen Bianca Andreescu yllätti, peittosi Serena Williamsin US Openin finaalissa

Kanadalainen Bianca Andreescu on voittanut tenniksen supertähti Serena Williamsin Yhdysvaltain avointen kaksinpelifinaalissa 6-3, 7-5. Turnauksessa Andreescu oli sijoitettu 15:nneksi.

Vasta 19-vuotias Andreescu on ollut US Openin yllättäjä. Hän pääsi nyt ensimmäistä kertaa grand slam -turnauksen finaaliin.

Andreescusta tuli samalla ensimmäinen kanadalainen, joka on voittanut aikuisten kaksinpelin grand slam -turnauksen.

Kanadalaisesta tuli myös ensimmäinen teini-ikäinen grand slam -voittaja sitten vuoden 2006. Tuolloin Maria Sharapova vei Yhdysvaltain avointen voiton niin ikään 19-vuotiaana.

Tiukka takaa-ajo toisessa erässä

Williams puolestaan tavoitteli kisoissa 24. grand slam -kaksinpelivoittoaan. Jos voitto olisi tullut, hän olisi sivunnut australialaisen Margaret Courtin ennätystä. Court keräsi naisten kaksinpelistä 24 grand slam -voittoa vuosina 1960-1975.

Viimeksi Williams voitti grand slam -turnauksen alkuvuodesta 2017 Australian avoimissa.

Williams oli sijoitettu tämä vuoden US Openissa kahdeksanneksi.

Andreescu onnistui tekemään syötönmurron heti pelin alussa. Lopulta kanadalainen vei ensimmäisen erän selvin luvuin.

Myös toisen erän alku oli Williamsille vaikea. 5-1-tappioasemassa häviö näytti jo varmalta, mutta Williams nousi tiukalla takaa-ajolla hetkeksi jopa 5-5-tasalukemiin. Andreescu kuitenkin vei lopulta toisen erän ja turnauksen voiton sekä teki maansa historiaa.

Andreescu ja Williams ovat kohdanneet vain kerran aikaisemmin Torontossa Kanadan avointen finaalissa. Tuolloinkin Andreescu voitti 37-vuotiaan Williamsin.

Sunnuntaina on luvassa miesten kaksinpelin finaali. Ottelussa mittaa toisistaan ottavat Venäjän Daniil Medvedev ja Espanjan Rafael Nadal.

