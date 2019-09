Kapteeni Tervaportti ei usko, että Suomi voittaa lyöntikilpailua

Suomen miesten lentopallomaajoukkueen venymiskyky mitataan tänä iltana, kun Suomi kohtaa EM-kilpailujen neljännesvälierässä kisaisäntiin kuuluvan Ranskan. Nantesissa pelattava ottelu alkaa kello 20.30 Suomen aikaa.

– Lyöntikilpailua en usko, että voitetaan. Mitä enemmän me pystymme Ranskan hyökkäyksiä vaimentamaan ja toisaalta omia jatkohyökkäyksiä parantamaan, niin uskon, että sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia, Suomen joukkueen kapteeni Eemi Tervaportti ennakoi tiedotteessa.

Suomi voitti kaksi viidestä Sloveniassa pelatun alkulohkon ottelustaan ja selvitti tiensä jatkopeleihin alkulohkon päättäneellä Turkki-voitolla. Siinä ottelussa Suomi osoitti hyvää taisteluhenkeä ja otti 3-2-voiton.

Ranska kuuluu EM-kilpailujen ennakkosuosikkeihin Puolan ja Venäjän kanssa.

– Meidän ensimmäinen tavoitteemme oli päästä jatkoon, ja sen me teimme. Nyt voidaan koko ajan vaan askel askeleelta parantaa. Ei meillä ole paineita, passarina pelaava Tervaportti kertoi.

– Halli on luultavasti täysi ja kun Ranska pelaa kotonaan, niin kun vähän hämmennystä saadaan aikaan, niin uskon että siellä toisellakin puolella alkaa ehkä vähän jännittää.

Ranskalla vain yksi erätappio

Ranska voitti kaikki viisi alkulohkon otteluaan ja kärsi vain yhden erätappion. Suomi on voittanut Ranskan viimeksi 17 vuotta sitten. Ranskaa vastaan pelaamistaan kaikkiaan 28 maaottelusta Suomi on voittanut kahdeksan.

– Meidän pitää tehdä sitä, mitä me teemme parhaiten eli pitää fokus itsessämme. Meidän pitää uskoa joukkuehenkeen ja meidän omiin kykyihimme. Suomen joukkueen vahvuus on luonteessa ja mentaliteetissa, ja se pitää saada mukaan huomiseen peliin, Suomen päävalmentaja Joel Banks paalutti perjantaina.

– Ei ole puhettakaan siitä, että oltaisiin vaan onnellisia, että ollaan täällä. Me olimme onnellisia, kun selviydyimme tänne alkulohkosta, koska se oli tavoitteemme. Nyt ollaan täällä ja otetaan haaste vastaan. Kaikki peliin ja taistelemme Ranskaa vastaan niin lujaa kun pystymme, Banks lupasi.

