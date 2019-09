Laulaja-lauluntekijänä tunnettu Katri Somerjoki on julkaissut runokirjan. Henkilökohtaisista tunnoista syntynyt kokoelma Äiti sisältää yli 20 Somerjoen äidilleen omistamaa vapaamittaista runoa.

Runot päätyivät paperille Somerjoen äidin kuoltua. Ne sijoittuvat pääosin aikaan, jolloin kuolema lähestyy vääjäämättä ja sovittaa lapsuusvuosina koettuja kolhuja. Somerjoki sanoo äidin olevan aina äiti, vaikka tämä olisi kiivas, ongelmainen ja lapsestaan vieraantunut. Runot kertovat siitä, miten muistot pehmenevät niin, että niitä pystyy käsittelemään ja äitiä kykenee lopulta kiittämään elämästä.

– Lapsen ja tyttären roolini loppui, kun äiti kuoli. Runot syntyivät surutyönä kahdessa viikossa, Somerjoki kertoo.

Kirsti Hytti kuoli vuonna 2011. Tekstit hautuivat pitkään pöytälaatikossa ennen kuin Somerjoki päätti koota ne kansiin. Books on Demandin julkaisemaa kirjaa saa tilata useimmista nettikirjakaupoista.

– Olen tyytyväinen, että sain kirjan tehtyä. Mitä vanhemmaksi tulee, sen selvempää on, että pitää tehdä, mitä haluaa ja toteuttaa suunnitelmiaan asemastaan välittämättä, 46-vuotias nainen toteaa.

Somerjoki on kirjoittanut aina, mutta keskittynyt sanoitusten tekoon. Puheviasta ikänsä kärsinyt laulaja teki vastikään kappaleen änkyttäjän elämästä. So what sekoittaa räppiä, punkkia ja jazzia. Englanninkielinen laulu lähtee Britanniassa levitykseen sikäläisen änkyttäjien etujärjestön The British Stammering Associationin Stamma-kampanjan myötä.