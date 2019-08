Kesä onkin pitkä

JUHA RUUSUVUORI. Elokuun kolmannella viikolla tein taas kuten minulla on tapana: yritin mennä kylämme kirkkoon voidakseni hiljentyä pieneksi hetkeksi ja ihaillakseni rakennuksen 1700-luvulta juontuvaa sisustusta.

Ja taas kävi kuten yleensä tähän aikaan: kirkko oli kiinni. Onneksi tunnen pienessä kylässä jopa suntioita, joten avain löytyi yksityistä hartaushetkeä varten.

Ongelma on Suomessa tuiki tavallinen. Meillä on valtavasti hienoja vanhoja kirkkoja pitkin maaseutua, mutta useimmat sulkevat ovensa heti, kun koulut alkavat elokuussa.

Usein olen yrittänyt mennä väärään aikaan tutkimaan jotakin upeaa keskiaikaista kirkkoa, jossa en ole koskaan käynyt. Turhaan, koska ovi on kiinni jo loppukesästä.

Joka kerta riuhtoessani kirkon lukittua ovea tunnen itseni turhautuneeksi. Kirkkojenhan pitäisi olla aina auki, ne ovat ihmispolon viimeinen turvapaikka, sinne pitää voida paeta, jos tuntee itsensä stressatuksi tai jos aseistetut vihamiehet vainoavat (ehkä tämä jälkimmäinen päti enemmän keskiajalla).

Maahamme tulee vielä elokuussa paljon ulkomaisia turisteja. He haluavat Suomen luontoon rauhoittumaan välttääkseen omia ylikansoitettuja turistipaikkojaan. Hekin varmaan haluaisivat kokea ainutlaatuisten maalaiskirkkojemme tunnelmaa.

Tämän uusimman kirkkokäyntini jälkeen aloin ajatella vanhoja hyviä aikoja, jotka eivät kaikin puolin olleet hyviä. Kuusikymmenluvulla meillä ei ollut paljon vaihtovaatteita ja ruokakin yksipuolista, mutta kesälomaa meillä oli. Kesäkuun ensimmäisestä elokuun viimeiseen päivään.

Sittemmin valtiovalta päätti, että lapset häädetään kouluun jo elokuun puolivälissä, vastapainoksi annettiin jokunen syyslomapäivä.

Ilmastoa ajatellen ajatus oli pöljä. Alkukesä, kuten me hyvin tiedämme, voi olla kaamean viileä jopa eteläisessä Suomessa, toisaalta elokuussa on yleensä mainio keli ja uimavesi aina lämpimämpää kuin alkukesästä.

Koulujen alkamisen vaikutus tällaisilla Taalintehtaan kaltaisilla turistipaikoilla näkyy heti. Maisema tyhjenee. Kesätyöntekijöitä ei enää ole tarjolla, kesäasukkaat vaeltavat kaupunkeihinsa jo koulunalkua edeltävänä viikonloppuna hankkiakseen jälkikasvulleen uusimman reppumuodin tuotteet.

Jokunen saksalainen, ranskalainen ja espanjalainen turisti vaeltelee tyhjässä kylässä ja kyselee milloin tänne on pudotettu neutronipommi, joka eliminoi kaiken elollisen.

Kesälomakeskusteluissa aktiivisia ovat olleet opettajat ja heidän etujärjestönsä, vallitsevan tilanteen jatkuminen tuntuu olevan tärkeää. En ymmärrä mikä ero on siinä, että koulussa istuttaisiin kesäkuussa kaksi viikkoa ja lisälomalla kaksi viikkoa elokuusta.

Voidaan sanoa, että nykyisin pitää lukea kouluissa paljon enemmän kuin ennen. Kokemukseni mukaan asia on toisin: minun sukupolveni ihmisillä on huomattavasti parempi yleissivistys kuin nykyihmisillä. Kivaa olla mastodontti!

Tämän juputuksen kirjoitettuani otan nyt koirani ja kävelen rantaan. Loikkaamme mereen, joka on mukavasti uintilämmin!

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.