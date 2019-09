Keskusta siirtyi Kulmunin aikaan

Kouvolaan kokoontunut keskusta valitsi uudeksi puheenjohtajaksi elinkeinoministeri Katri Kulmunin. Valinta oli odotettu, vaikka kisa puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa olikin tasainen.

Keskusta sai johtajakseen nuoren ja määrätietoisen asiapoliitikon. Suuria linjamuutoksia hän ei ainakaan vielä tuoreeltaan maalannut, vaan pikemminkin nojautui keskustan perinteisiin arvoihin. Kovin haaste on syöksykierteeseen joutuneen keskustan kannatuksen kääntäminen nousuun.

Puheenjohtajan paikka avautui eduskuntavaalien murskatappion jälkeen, kun entinen pääministeri Juha Sipilä ilmoitti eroavansa puolueen johdosta. Ylimääräinen puoluekokous sovittiin vasta syyskuulle.

Pitkä odotusaika ei tuonut keskustan johtajakamppailuun toivottua särmää. Loppusuoralle saakka kilpailu oli vaisu, eikä herättänyt suurta kiinnostusta. Tämä näkyy myös ennätysalhaisissa kannatuslukemissa.

Tasaväkisessä kisassa tappion kärsinyt Antti Kaikkonen leimautui keskustan vanhan johdon riveihin. Tosiasiassa myös Katri Kulmuni oli tappion hetkillä keskustan varapuheenjohtaja eli vahvasti puolueen johtotehtävissä.

Kulmuni onnistui ravistamaan tämän taakan harteiltaan ja erottumaan tuoreena vaihtoehtona.

Vielä kesäkuussa Kulmuni sanoi, että puheenjohtajalle kuuluu puolueen painavin eli valtiovarainministerin salkku. Puheenjohtajavaalin jälkeen ministerikierrätystä ei tule ainakaan välittömästi. Kulmuni viittasi pyöreästi aikataulukysymyksiin.

Kulmunin mukaan keskustan pitää kirkastaa linjaansa. Tällä hän tarkoittaa etenkin alueiden tasa-arvosta huolehtimista. Keskustan perinteisiin arvoihin on aina kuulunut eri alueiden ja maaseudun puolustaminen. Tämä linja saattoi myös ratkaista puheenjohtajavaalin.

Uuden puheenjohtajan tärkein tehtävä on kääntää keskustan kannatus nousuun. Ylen gallupin mukaan puolue on viidenneksi suosituin, ja kannatus vajonnut 11,6 prosenttiin.

Keskusta joutuu arvioimaan tarkkaan hallitustyön hyödyt ja haitat.

Kulmunin mukaan keskusta on sitoutunut hallitustyöhön. Sopiva väliarviointipiste on ensi kevään kehysriihi.