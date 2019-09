Keskustalla tasainen kilpa

Kouvolassa ratkaistaan lauantaina, kuka nousee keskustan johtoon. Puheenjohtajan paikasta kilpailevat elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Kilpailu on tasainen, ja kummallakin on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Kulmunilla näyttää kuitenkin olevan pienoinen etumatka mielipidekyselyjen ja vedonlyöntikertoimien perusteella.

Puheenjohtajakilpailu on pysynyt rauhallisena, jopa vaisuna. Siinä missä joskus aiemmin keskustan puheenjohtajan valinnasta on puhuttu isoilla kirjaimilla, on nyt oltu lähes hiljaa. Edes maakuntakiertue ei tuonut puheenjohtajakilpailulle näkyvyyttä.

Vasta aivan viime päivinä keskustan taustavaikuttajat ovat ryhmittäytyneet omien ehdokkaiden taakse. Kannatusta on tullut kummallekin ehdokkaalle.

Kulmunin tukijoiksi ovat ilmoittautuneet pitkän linjan vaikuttajista muun muassa europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen ja veteraanipoliitikko Seppo Kääriäinen. Kaikkosta taas kannattaa kansanedustaja Annika Saarikko, jota pidettiin vahvana ennakkosuosikkina uudeksi puheenjohtajaksi.

Uuden puheenjohtajan tärkein tehtävä on kammeta keskusta ulos kannatuskuopasta, johon puolue on tiukasti jumittunut. Ylen tuoreessa gallupissa keskustan kannatus romahti 11,6 prosenttiin, joka on tasan prosenttiyksikön pienempi kuin Ylen edellisessä mittauksessa.

Kannatukseen toivottiin nostetta puheenjohtajavalinnasta, mutta harmaa kisa ei ole otsikoihin noussut. Edes kamppailun kääntyminen loppusuoralle ei näy kannatusluvuissa.

Suurta draamaa Kouvolassa tuskin nähdään, mutta kampanjointi oman ehdokkaan puolesta varmasti voimistuu.

Keskustan jatkon kannalta on hyvä, että sopuisa kampanjointi ei ole kääntynyt kumpaakaan ehdokasta vastaan. Valinnan jälkeen puolueen rivit on helppo yhdistää.

Jos puolueen kannatus ei lähde nousuun, puheenjohtajan vaihtamisesta voidaan keskustella uudestaan heti ensi kesän puoluekokouksessa.