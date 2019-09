Keskustan Kulmuni vaatii konkreettisia työllisyystoimia ensi viikon budjettiriihestä

Keskustan uusi puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni vaatii, että maan hallitus päättää konkreettisista toimista työllisyyden parantamiseksi ensi viikon budjettiriihessä.

Kulmuni sanoi linjapuheessaan keskustan puoluetoimistolla Helsingissä, että keskusta on valmis kääntämään kaikki kivet pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

Kulmunin mukaan keskustan tärkein tehtävä hallituksessa on pitää huolta hyvästä talouskehityksestä. Hän myös peräänkuulutti paikallisen sopimisen lisäämistä työpaikoilla.

Torniolainen Kulmuni sanoi pitävänsä kunnia-asiana sitä, että häntä on sanottu kovaksi aluepoliitikoksi.

– En pelkää käyttää aluepolitiikka-sanaa. Minulle se on yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, Kulmuni sanoi.

Kulmuni tunnustautui myös tahtopoliitikoksi ja sanoi, että politiikka on tahtomista.

– Vain tahtomalla muutetaan Suomea ja maailmaa.

”Meillä saa olla eri mieltä”

Uusi puheenjohtaja myönsi keskustan tehneen myös virheitä viime vuosina ja sanoi, että keskustaa ei ole enää tunnistettu omaksi.

– Meillä saa olla myös eri mieltä, Kulmuni sanoi.

Kulmuni ei kuitenkaan tarjonnut juurikaan konkreettisia linjauksia siitä, miten keskustan suunta muuttuu hänen johdollaan tai miten puolueen kannatus saadaan uudelleen nousuun.

Kun Kulmunilta kysyttiin, miten hänen linjansa eroaa edeltäjä Juha Sipilän linjasta, Kulmuni vastasi olevansa seuraavan sukupolven edustaja ja pitävänsä tärkeänä, että myös seuraava sukupolvi innostuu keskustasta.

STT

Kuvat: