Kiistelyä oikeusvaltiosta

VESA JAAKOLA. Euroopan unionin puheenjohtajana Suomi haluaa vahvistaa unionin arvopohjaa ja siinä etenkin näkemystä oikeusvaltiosta.

Aiheiston merkityksestä, samalla herkkyydestä kertoo se, että arvopohjan heikentämisestä moititut EU-kumppanit, ennen muita Unkari ja Puola, ovat ryhtyneet puolustautumaan julkisestikin kiista-asiassa.

EU:n perusarvoiksi mainitaan useimmiten kansanvalta, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio. Näistä oikeusvaltio on käsitteenä epäselvin. Siitä on esitetty monenlaisia määritelmiä suppeasta laajaan.

Suppean näkemyksen mukaan oikeusvaltioksi riittää se, että vallan kolmijaossa lakien säätämiseen, toimeenpanoon ja tulkintaan muista valtioelimistä riippumattomat tuomioistuimet käsittelevät lainrikkomuksia, siis riita- ja rikosasioita. Poliittiset toimijat eivät siis saa sekaantua oikeusprosesseihin.

Laajemman määritelmän mukaan oikeusvaltio on paljon muutakin. Länsimaisessa näkemyksessä oikeusvaltio pyrkii suojelemaan kansan, kansalaisten oikeuksia hallitsevien mielivaltaa vastaan. Tässä valossa aito oikeusvaltio rakennetaan viidelle kulmakivelle.

Kivijalkana on näkemys, että demokratiassa valta kuuluu kansalle, suoraan tai edustuksellisten valtioelinten kautta.

Lisäajatuksena on, että kansalaisten oikeusasemasta, heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, saavat päättää vain kansan valitsemat edustajat.

Toisena peruskivenä on näkemys, että valtiovalta ja yhteiskunta on järjestettävä oikeussääntöjen mukaan toimivaksi. Kaikkien osapuolten, niin valtioelinten, viranomaisten kuin kansalaisten on toimittava sovittujen oikeussääntöjen mukaisesti.

Oikeusvaltiossa perustuslailla on ratkaiseva merkitys. Valtioelinten ja viranomaisten toiminnan on oltava perustuslain mukaista, siihen sidottua. Perustuslain merkitystä korostaa meillä ja muuallakin se, että sen muuttamiseen vaaditaan suuri määräenemmistö.

Aidossa oikeusvaltiossa perustuslailla taataan myös kansalaisten perusoikeudet. Niitä on neljänlaisia: Henkilökohtaiset vapausoikeudet kuten omaisuuden ja yksityiselämän suoja. Poliittiset oikeudet kuten äänioikeus ja sananvapaus. Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet kuten oikeus työhön ja sosiaaliturvaan. Lisäksi oikeudet tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, siis syrjimättömyyteen.

Tuomioistuinten riippumattomuus muiden valtioelinten toiminnasta on oikeusvaltion laajassakin määrittelyssä yksi sen peruskivistä. Hallitus ei siis saa sekaantua oikeusprosesseihin, ja tuomarit on nimitettävä vain ammattipätevyyden perusteella.

Täydelliseksi oikeusvaltioksi yksikään valtio ei ole vielä yltänyt. Kaikissa valtioissa ja yhteiskunnissa on oikeusvajeita, vähäisiä tai vakavia.

Niinpä Suomen ja Unkarin kiistelyssä oikeusvaltion olemuksesta voidaan helposti löytää huomauteltavaa puolin ja toisin.

Suomessa katsotaan Unkarin nykyhallituksen kaventavan ihmisten perusoikeuksia. Unkarissa nähdään suomalaisessa oikeusvaltiossa vajetta siinäkin, ettei meillä ole erikseen perustuslakia tulkitsevaa tuomioistuinta.

Keskustelu oikeusvaltion olemuksesta nousee Suomen ja Unkarin suhteissa pääministeritasolle, kun Antti Rinne tapaa pian Budapestissa Viktor Orbanin. Keskustelusta tullee eloisa, värikäskin.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.