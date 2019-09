Kokoomuksen puoluesihteeriksi nousemassa Kristiina Kokko – monissa erityisavustajan tehtävissä toiminut Kokko on myös pappi

STT:n tietojen mukaan kokoomuksen puoluesihteeriksi on nousemassa ammattiliitto Akavan kehityspäällikkö Kristiina Kokko. Hän on toiminut aiemmin muun muassa kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajana.

Kokoomuksen uusi puoluesihteeri valitaan lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa. Käytännössä kokoomuksessa puoluesihteeri valitaan puheenjohtajan esityksen perusteella.

Puolue kertoi kesäkuussa, että nykyinen puoluesihteeri Janne Pesonen jättää tehtävänsä. Pesonen ehti toimia puoluesihteerinä reilut kolme vuotta.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo on aiemmin sanonut, että oppositioasema edellyttää kokoomukselta uudenlaista asennoitumista, jonka myötä myös puoluesihteerin roolia uudistetaan.

Kokolla on laaja kokemus erityisavustajan tehtävistä. Kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajana hän toimi aivan edellisen hallituskauden loppumetreillä, kun Anssi Kujala jäi virkavapaalle. Aiemmin Kokko on ollut opetus- ja kulttuuriministerin, ympäristöministerin, sisäministerin ja eduskunnan varapuhemiehen avustajana.

Koulutukseltaan Kokko on teologian maisteri. Hän on työskennellyt myös seurakuntapastorina.

