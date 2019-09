Ursula von der Leyen onnistui tasa-arvotavoitteessaan – uuteen komissioon nousemassa lähes yhtä monta naista kuin miestä

Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen on julkistanut komissaariensa nimet. Hän on haastatellut jäsenmaiden lähettämiä ehdokkaita viime viikkoina. Kunkin komissaarin salkkujen sisällöstä kerrotaan huomenna tiistaina.

Von der Leyen esittää komissioonsa 13 naista ja 14 miestä. Miehiä ja naisia on siten lähes yhtä paljon, mikä oli hänen tavoitteensa. Britannia on ilmoittanut, ettei se enää lähetä komissaaria.

Lista ei välttämättä ole lopullinen, sillä kukin ehdokas käy vielä parlamentin kuultavana. Kaikki ehdokkaat eivät välttämättä läpäise parlamentin grillausta.

Suomen ehdokas komissaariksi on Jutta Urpilainen (sd.), jonka nimi löytyy odotetusti listalta.

Von der Leyenin komissaarit ovat:

Itävallasta Johannes Hahn, Belgiasta Didier Reynders, Bulgariasta Mariya Gabriel, Kroatiasta Dubravka Shuica, Kyprokselta Stella Kyriakides, Tshekistä Vera Jourova, Tanskasta Margrethe Vestager, Virosta Kadri Simson, Suomesta Jutta Urplainen, Ranskasta Sylvie Goulard, Kreikasta Margaritis Schinas, Unkarista Laszlo Trocsanyi, Irlannista Phil Hogan, Italiasta Paolo Gentiloni, Latviasta Valdis Dombrovskis, Liettuasta Virginijus Sinkievicius, Luxemburgista Nicolas Schmit, Maltasta Helena Dalli, Hollannista Frans Timmermans, Puolasta Janusz Wojciechowski, Portugalista Elisa Ferreira, Romaniasta Rovana Plumb, Slovakiasta Maros Sefcovic, Sloveniasta Janez Lenarcic ja Ruotsista Ylva Johansson.

Espanja saa tulevaan komissioon ulkosuhteista vastaavan korkean edustajan Josep Borellin.

STT

Kuvat: