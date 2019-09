Komission varapuheenjohtaja: Olen erittäin kiitollinen Suomelle oikeusvaltioperiaatteen nostamisesta

EU:n kurinpitomenettely eteni pienen askeleen, kun Unkaria kuultiin maanantaina ensimmäistä kertaa EU:n eurooppaministerien kokouksessa. Kuuleminen ei ollut julkinen.

Vuosi sitten Euroopan parlamentti aktivoi niin sanotun artikla 7:n Unkaria vastaan, koska meppien mielestä on olemassa riski, että maa rikkoo EU:n perustavia arvoja.

Huolten lista on pitkä: oikeuslaitoksen itsenäisyys ja sananvapaus, korruptio, vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden asema, herättävät kaikki huolta.

Edellinen puheenjohtajamaa, itsekin oikeusvaltiohuolien kohteena oleva, Romania ei järjestänyt Unkarin kuulemista.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan Suomen oli ”korkea aika antaa Unkarille mahdollisuus esitellä näkemyksensä oikeusvaltiotilanteesta”.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans sanoi olevansa erittäin kiitollinen Suomelle oikeusvaltioperiaatteen nostamisesta näin näkyvästi esiin puheenjohtajakaudellaan huolimatta siitä, että aihe nostattaa myös kritiikkiä.

– Suomi katsoo aivan oikein, että ilman oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ei ole Euroopan unionia.

– Tämä on jotakin, joka kaipaa huomiota ja kun on ongelmia, nostamme ongelmat esiin yhteistyön hengessä ja yritämme ratkaista ne keskustelun kautta kuten tänään, Timmermans sanoi.

Hän on ollut vastuussa oikeusvaltioasioista nykyisessä, lokakuun lopussa kautensa lopettavassa komissiossa.

Puolalla jo useita kuulemisia

Kuulemistilaisuus ei välttämättä ole viimeinen. Vastaavassa menettelyssä komission aloitteesta olevalla Puolalla on takanaan jo kolme kuulemista.

Kurinpitomenettelyä eli artikla 7:ää on kutsuttu myös ydinaseoptioksi, koska sen lopputulemana voi olla äänioikeuden menettäminen. Näin tuskin koskaan tapahtuu, koska sanktioista pitäisi päättää kyseinen jäsenmaa pois lukien yksimielisesti. Puola ja Unkari tukisivat todennäköisesti toisiaan.

Vaikka sanktioihin tuskin koskaan edetään, tärkeänä on pidetty sitä, että asia pysyy esillä.

