Kone-Kostamo Oy rakentaa uuden tukikohdan Metsäjaanuun

Salolaisesta Kone-Kostamo Oy:stä tulee ensimmäinen yritys Metsäjaanun teollisuusalueen uudella puolella.

Murskaustöihin erikoistunut yhtiö on vuokrannut kaupungilta kolme vierekkäistä tonttia eli lähes kaksi hehtaaria maata. Niille rakennetaan 1 400 neliömetrin tilat: huoltohalli, varastotilaa, toimisto ja sosiaalitilat.

Tontin tasaustyöt on jo aloitettu, ja uusien tilojen pitäisi valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Investointi on iso meidän kokoiselle yritykselle, toimitusjohtaja Johan Kostamo sanoo.

Kone-Kostamo kuuluu alallaan kymmenen suurimman yrityksen joukkoon Suomessa. Sillä on viisi siirrettävää murskausasemaa ja noin 35 työntekijää.

Kemijärvellä vuonna 1956 perustettu yritys on toiminut Salossa vuodesta 2001 asti. Yhtiö päätyi etelään osin sattuman kautta.

– Ykköstien rakentaja kartoitti aikanaan murskausfirmoja. Silloin emme olleet käyneet Oulua etelämpänä töissä. Saimme urakan, tulimme 1998 moottoritietyömaalle ja sillä reissulla ollaan, Johan Kostamo kertoo.

Yritys sai moottoritien lisäksi heti toisen ison työmaan Helsinki-Vantaan lentokentän kolmannen kiitotien rakentamisessa.

Kone-Kostamo päätti hankkia tukikohdan Salosta ollakseen lähellä Helsingin, Turun ja Tampereen kasvukolmiota, jossa rakennetaan paljon.

Myöhemmin Kemijärven tukikohta vuokrattiin pois. Toimitusjohtajakin on asunut Salossa vuodesta 2000 alkaen.

– Henkilökunta on muuttunut. Pohjoisen miehiä on jäänyt eläkkeelle, ja olemme löytäneet heidän tilalleen uusia hyviä miehiä lähempää, Johan Kostamo kertoo.

Salosta Kone-Kostamo osti tukikohdakseen kuljetusliikkeen entiset tilat Karjaskyläntien ja 110-tien risteyksestä.

Kuorma-autojen huoltoon rakennettu halli on kuitenkin murskausasemien huoltoon turhan pieni. Kolmesta osasta koottava murska mahtuu halliin vain osa kerrallaan, ja huollossa kuluu paljon aikaa.

Metsäjaanuun yritys rakentaa 36 metriä pitkän ja yhtä leveän hallin, johon murska mahtuu kokonaisuudessaan.

– Saamme uudet tilat hyvälle huoltoporukallemme. Huollosta tulee tehokkaampaa, ja samalla saamme hitsarille oman työtilan ja pesuhallin. Työturvallisuuskin paranee.

Muuton jälkeen nykyiset tilat Karjaskyläntien varressa jäävät tyhjilleen. Runsaan hehtaarin kiinteistö on tarkoitus vuokrata tai myydä.

Metsäjaanun teollisuusalueeseen Johan Kostamo on tyytyväinen. Uusi toimipaikka on hyvän tien varressa, mikä on tärkeää yrityksen arjen kannalta.

– Meillä oli viime vuonna 55 eri työmaata. Tällä hetkellä murskataan kiveä Eurajoella, Salossa, Riihimäellä, Nurmijärvellä, Vesilahdella ja Mäntsälässä.

Kone-Kostamo käy murskaamassa kiveä esimerkiksi asiakkailleen, joilla on oma myyntipiste. Toinen tyypillinen työmaa on tonttimurskaus, jota saadaan nyt tehdä omalla tontilla Metsäjaanussa.

Johan Kostamon mukaan yrityksellä oli paljon tonttivaihtoehtoja. Salosta ei haluttu muuttaa pois, koska täältä on löytynyt hyvä työporukka. Halikossa olisi ollut tarjolla yksityisen omistama tontti, mutta valinta kallistui Metsäjaanuun.

– Ratkaisevaa oli, että kunta oli tasannut tontin jo valmiiksi, ja kunnallistekniikka oli valmiina. Olemme olleet aliurakoitsijoina vastaavien teollisuusalueiden rakentamisessa, ja tiedämme, mitä se työ maksaa. Meille oli suuri etu, että pääsemme suoraan muotoilemaan tonttia ja rakentamaan, Kostamo kehuu.

Ensimmäisen rakentajan toivotaan tuovan uusia

Salon tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen toivoo, että Kone-Kostamon rakennustyömaa tuo muitakin yrityksiä Metsäjaanun teollisuusalueelle.

Laaja alue on ollut valmiina jo pitkään, ja toiveissa on ollut, että alue houkuttelisi erityisesti Korvenmäen jätekeskukseen ja parhaillaan rakennettavaan jätevoimalaan liittyvää yritystoimintaa.

Mikko Aaltosen mukaan Metsäjaanusta on olemassa alustavia tonttivarauksia, mutta ne eivät ole toistaiseksi johtaneet vuokrauspäätöksiin tai kauppoihin.

– En voi kertoa yrityksistä enempää, koska näistä ei ole mustaa valkoisella, Aaltonen sanoo.