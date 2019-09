Kylmä sää jatkuu, mutta ensilunta saadaan vielä odotella

Viikonlopun sää jatkuu sateisena ja viileänä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sadealue saapui perjantai-iltana maan länsiosaan ja leviää lauantaina maan itäosaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Pohjoisessa voi olla luvassa lumikuuroja.

Maan itä- ja pohjoisosassa on odotettavissa jälleen yöpakkasia. Lännessä sää poutaantuu lauantaina, etelässä sää on sateista.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sääpäivystyksessä on jo kyselty, milloin syksyn ensilumi näkyy.

– Viralliseen ensilumeen tarvitaan yhden senttimetrin lumen syvyys aamulla klo 8, mitä millään meidän sääasemista ei ole vielä tapahtunut. Kylmä sää jatkuu, joten jäädään odottamaan, Ilmatieteen laitos kirjoitti Twitterissä.

STT

