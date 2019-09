Kymmenen kitaraa, kolme moottoripyörää ja avoauto

Musiikki on tärkeä osa Sauvon kunnanjohtaja Seppo Allénin elämää. Hänellä on kymmenen eri tavalla soivaa kitaraa eri tarkoituksiin: sähkökitaroita, bassokitara, akustisia kitaroita ja dobro. Uusin hankinta on amerikkalaisvalmisteinen Fender, joka tarttui matkaan Musiikki-Fazerilta heräteostoksena.

– Menin ostamaan kitaran piuhaa, mutta tulin kokeilleeksi Fenderiä. Se sopi niin hyvin käteen, että oli pakko ostaa se, Allén kertoo.

– Olen soitellut kitaraa kymmenvuotiaasta. Äidin suvussa on paljon soittajia ja ensimmäisen harmonikan sain jo pari–kolmevuotiaana, mutta sen opetteluun ei into riittänyt. Ihailen Robert Craytä ja soittelen nykyään lähinnä bluesia, mutta myös Juice Leskisen ja J. Karjalaisen tuotantoa.

Pari vuotta sitten Allén perusti turkulaisten ja paimiolaisten kavereittensa kanssa bändin Healers, Dealers & Undertaker, joka soittaa eri bändien hittibiisejä.

Musiikin lisäksi Allén on innostunut moottoreista. Hän on harrastanut moottoripyöräilyä yli 20 vuotta. Kolmesta pyörästä tien päälle pääsee useimmin 600-kuutioinen Suzuki Bandit. Viisi vuotta sitten Allén hankki avoauton, jonka myötä moottoripyöräily väheni.

– On niin paljon helpompaa hypätä autoon sortseissa ja t-paidassa kuin vetää kaikki moottoripyöräilyn vaatimat rensselit päälle!

Seppo Allénista piti tulla historianopettaja, mutta opiskeluajan harjoittelu Perniön kunnassa sai toisiin aatoksiin. Tiedekunta vaihtui ja pääaineeksi nousi julkishallinto. Hallintotieteiden maisterin ensimmäinen pesti oli elinkeinoasiamiehen virka Lavian kunnassa. Sieltä tie vei Tarvasjoen kunnansihteeriksi. Allén ehti olla yhdeksän vuotta kunnanjohtajana Oripäässä ja toimia oman viransa ohella myös Alastaron kunnanjohtajana ennen kuin päätyi Sauvon kunnanjohtajaksi vappuna 2004.

– Työmatkani ei ole koskaan ollut yli kilometriä. Minusta on hyvä asua paikkakunnalla, jolla työskentelee, vaikka toisaalta silloin onkin aina töissä, Allén hymähtää.

Hän on viihtynyt hyvin Sauvossa sekä asukkaiden että luottamushenkilöiden parissa.

– Töissä on mukavaa ja henkilökunta sitoutunutta.

Sauvon väkiluku on pysynyt vuosia melko tasaisena.

– Tullessani väkeä oli muistaakseni 2 896 ja parhaimpana vuotena 3 057. Nyt asukkaita on 3 008, Allén toteaa.

– Tuon puoleiseen siirtyy vuosittain suurempi joukko kuin mitä Sauvossa syntyy lapsia, mutta tulomuutto on lähtömuuttoa suurempaa. Sauvoon muutetaan etenkin Turusta, Kaarinasta ja Paimiosta.

Allénin aikana Sauvon kunta on myynyt toista sataa omakotitonttia ja myöntänyt yli 200 omakotitalon rakennuslupaa.

– Kiinnostus maaseutuasumiseen on selvästi hiipunut. Täällä asuntojen hinnat ovat kuitenkin säilyttäneet arvonsa paremmin kuin monilla muilla alueilla.

Sauvo vetää lapsiperheitä, joten koulussa riittää lapsia: peruskoululaisia on yli 300 ja esikoululaisia 30–40. Kunnan vahvuuksia ovat sijainti lähellä Turkua, luonto, meri ja uudistuvat koulutilat. Vuoden päästä koulukeskukseen valmistuu noin 900 neliötä uutta tilaa ja vanhaa peruskorjataan noin 800 neliön verran. Koskelainen Ojarannan Rakennus toteuttaa 4 miljoonan euron kouluhankkeen.

Koulukeskuksen vanhin osa purettiin sisäilmaongelmien takia. Samasta syystä kunta luopui vanhasta kunnantalosta ja möi sen sauvolaiselle yrittäjä Pertti Huuhkalle . Koulu on saanut väistötiloja kirjastosta ja Seuralasta. Kunnanvirasto toimii uudessa luhtitalossa Vintterinraitilla, tekninen toimisto on Sähkömiehentiellä ja sosiaalitoimisto muutti kirkon viereen entiseen kirkkoherranvirastoon.

– Yhteiset tilat ovat haussa ja kilpailutus vuokratiloista alkaa pian, Allén kertoo.

Samalla aikataululla koulun kanssa rakentuu kirjaston tuntumaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin 12-paikkainen asumisyksikkö, jonne tulee 24 työpaikkaa.

– Kyläkuvan kehittymisen kannalta myös se on erittäin tärkeä hanke, Allén korostaa.

Sauvon kirkonkylä on hiljentynyt, kun kaupalliset palvelut ovat siirtyneet pääristeyksen tuntumaan Sauvon-Kemiöntien varteen.

Allén korostaa vahvan kuntatalouden merkitystä Sauvon tulevaisuudelle.

– Sen ansiosta voimme jatkaa itsenäisenä kuntana niin kuin kuntalaiset haluavat. Vahva talous edellyttää investointien tarkkaa suunnittelua: mihin on varaa ja miten ne on järkevintä toteuttaa, Allén painottaa.

Ensi vuoden taloussuunnitelmaan kuuluu uuden päivähoitoyksikön rakentaminen päiväkoti Hakkiskodon yhteyteen.

Huomenna 60 vuotta täyttävä Seppo Allén sanoo alkaneensa väkisinkin miettiä eläköitymistä, vaikkei se vielä lähivuosina tapahdukaan. Eläkepäivikseen Seppo ja Janett Allén aikovat muuttaa Perniöön, josta molemmat ovat kotoisin ja jossa kummankin äidit edelleen asuvat. Allénin kotitilaa on muuttoa varten jo remontoitu ja asuintilojen laajennusta suunniteltu. Perniössä ovat myös miehen mehiläiset.

Seppo Allén juhlii syntymäpäiviään lähipiirin kanssa Kalle´s Backassa pidettävillä musiikkifestivaaleilla, joissa soittaa seitsemän kokoonpanoa.

HUOMENNA 60 VUOTTA: Seppo Allén

Syntyi 2.9.1959 Perniössä.

Kirjoitti ylioppilaaksi Perniön lukiosta 1978.

Valmistui hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta 1988.

Asuu vaimonsa kanssa Sauvossa. Kaksi tytärtä, kaksi tyttärentytärtä.

Toiminut Sauvon kunnanjohtajana vuodesta 2004.

Harrastaa mehiläistenhoitoa, kitaransoittoa ja laulua, kalastusta, sulkapalloa, asuntovaunumatkailua, avoautoilua ja moottoripyöräilyä.

Motto: Asiat tuppaavat järjestymään.