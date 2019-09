Kymmenettuhannet osallistuivat abortin vastaiseen mielenosoitukseen Slovakiassa

Slovakiassa kymmenettuhannet mielenosoittajat ovat vaatineet tiukennuksia maan aborttilainsäädäntöön. Nykyinen laki on ollut voimassa kommunismin ajoista asti, ja se sallii raskaudenkeskeytyksen 12. raskausviikolle saakka.

Järjestäjien mukaan mielenosoitukseen maan pääkaupunki Bratislavassa osallistui 50 000 ihmistä.

– Ihminen ei antanut itselleen elämää. Se on lahja, joka annettiin hänelle, Bratislavan arkkipiispa Stanislav Zvolensky sanoi mielenosoittajille.

Järjestäjät vaativat oikeutta syntymättömille lapsille ja kehottivat viranomaisia tukemaan aktiivisesti järjestöjä, jotka auttavat perheitä, raskaana olevia naisia ja heidän lapsiaan.

Slovakiaan väkiluku on 5,4 miljoonaa, ja väestöstä noin 66 prosenttia on katolilaisia.

Aiemmin tässä kuussa tehdyn mielipidemittauksen mukaan vain 11,6 prosenttia slovakialaisista haluaa tiukentaa aborttilainsäädäntöä.

Maassa järjestetään ensi vuoden helmikuussa vaalit. Hallitseva sosiaalidemokraattinen puolue ja hallituskoalitioon kuuluva SNS ovat hylänneet suunnitelmat kiristää aborttilainsäädäntöä niin, että raskaudenkeskeytys olisi mahdollinen kahdeksanteen raskausviikkoon saakka.

Aborttien määrä on ollut Slovakiassa laskussa. Kun vielä vuonna 1997 yli 20 000 naista valitsi abortin, viime vuonna saman päätöksen teki enää 7 350 naista.

