Lääkärit ilman rajoja -järjestö syyttää WHO:ta ebolarokotteen säännöstelystä

Maailman terveysjärjestö WHO panttaa ebolarokotetta Kongon demokraattisessa tasavallassa, syyttää Lääkärit ilman rajoja (MSF) -avustusjärjestö. Järjestö vaatii riippumattoman komitean perustamista, jotta tiedonkulun läpinäkyvyys voitaisiin taata.

Kongossa on rokotettu yli neljännesmiljoona ihmistä ebolaa vastaan, mutta MSF:n mukaan määrä on täysin riittämätön.’

– Joka päivä voitaisiin rokottaa 2 000-2 500 ihmistä, kun nyt rokotetaan 50-1 000. Yrityksemme laajentaa rokotuksia ovat tyssänneet WHO:n tiukkaan rokotesäätelyyn. Syytä tähän emme tiedä, sanoi MSF:n edustaja Isabelle Defourny tiedotteessa.

MSF:n mukaan saksalainen lääkejätti Merck kykenisi toimittamaan riittävästi rokotteita, mutta WHO ei halua panna niitä jakoon.’

WHO kiisti avustusjärjestön syytökset ja sanoi tekevänsä ”kaiken voitavansa”, jotta epidemia saataisiin aisoihin. WHO:n tiedotteen mukaan nykyisestä strategiasta on sovittu yhdessä Kongon viranomaisten kanssa.

Kongon terveysministeri Oly Ilunga erosi heinäkuun lopussa sen jälkeen kun hänet erotettiin maan Ebola-epidemian vastaisen ryhmän johdosta. Ilugaa on sittemmin syytetty Ebolan vastaiseen työhön tarkoitettujen varojen kavaltamisesta. Hän on kiistänyt syytökset.

Yli 2 100 ihmistä on kuollut ebolaan Kongossa sen jälkeen kun uusin epidemia havaittiin runsas vuosi sitten. Epidemia on pahin sen jälkeen kun yli 11 000 ihmistä kuoli tautiin Guineassa. Sierra Leonessa ja Liberiassa vuosina 2014-2016.

STT

