Bottas jäi viidenteen lähtöruutuun Singaporessa – Leclerc paalulle ennen Hamiltonia

Mercedeksen Valtteri Bottas oli viides formula ykkösten Singaporen gp:n aika-ajoissa. Paalulle huomiseen kilpailuun ajoi Ferrarin Charles Leclerc, jolle paalupaikka oli jo kolmas peräkkäinen ja kaikkiaan viides tällä kaudella. Leclerc myös voitti kaksi edellistä kisaa, Belgian ja Italian gp:t.

– Oli erinomainen (nopea) kierros, vaikka siinä olikin muutama paikka, joissa ajattelin jo menettäneeni (pelin). Kiitokset tallille erinomaisesta työstä, meillä oli vaikea harjoituspäivä (perjantaina), mutta tein kovasti töitä ja tänään se palkittiin, Leclerc totesi ratahaastattelussa.

Aika-ajoissa toiseksi ehti MM-pistekärki, Mercedeksen Lewis Hamilton ennen Ferrarin Sebastian Vetteliä. Hamilton jäi Leclercistä 0,191 sekuntia ja Vettel 0,220. Kärjelle 0,9 sekuntia taipuneen Bottaksen kukisti myös neljänteen ruutuun ajanut Red Bullin Max Verstappen.

– En tiedä mistä Ferrari poimi vauhtinsa, koska tätä ei pidetä heidän vahvoihin ratoihinsa kuuluvana. Tekivät hienoa jälkeä. Itse tein kaikkeni, ja olen todella iloinen ollessani eturivissä heidän (Ferrarien) seassa. Yritetään olla aggressiivisia huomenna ja toivottavasti sotkea heidän kuvioitaan, Hamilton mietiskeli.

Ferrarin meno yllätti myös Mercedeksen tallipäällikön Toto Wolffin.

– Ajattelimme, että täällä Red Bullit ja Mercedekset taistelisivat paalupaikasta. Ferrarin auto on nopea, he tekivät hyvää työtä ja meidän on koottava itsemme huomiseksi, Wolff sanoi BBC:n mukaan.

Hamilton temppuili Bottakselta parempaa sijaa?

Bottas ajoi aika-ajojen avausosan kärkeen, mutta lopulta vauhtia ei vain löytynyt ja sijoitus jäi pettymykseksi. Viidennestä ruudusta lähtevällä riittää töitä Singaporen katuradalla.

– Ohittaminen on täällä sinänsä vaikeaa. Odotellaan tapahtumia (kisan aikana), jos tulisi mahdollisuuksia. Katsotaan, Bottas pohti huomista kisaa C More -kanavan haastattelussa.

Bottas myös paljasti, että Hamiltonin röyhkeydellä oli oma osansa aika-ajopettymykseen.

– Minkä takia en saanut kunnon kierrosta kolmannessa osiossa, oli se, että lämmittelykierros nopean vedon alla ei onnistunut kertaakaan. En saanut renkaita valmiiksi. Jouduin lähtemään aina vähän puolilämpöisinä renkailla kierrokselle. Sen takia oli hankalaa, Bottas kertoi C Morelle MTV:n mukaan.

– Kolmannen osion ensimmäisessä vedossa kaikilla oli vähän ruuhkaa, mutta toisessa tallikaveri tuli ohi ennen viimeistä mutkaa. Jouduin hidastamaan liikaa, lämmöt hävisivät ja se meni siinä.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli 14:s, mutta hän nousee yhden lähtöruudun Racing Pointin Sergio Perezin saatua ruuturangaistuksen.

https://www.bbc.com/sport/live/formula1/49090189

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valtteri-bottas-paljasti-lewis-hamilton-teki-hyvin-kyseenalaisen-tempun-suomalaiskuskille/7558182#gs.4miv0x

STT

Kuvat: