Maan pohjois- ja keskiosiin varoituksia tienpintojen jäätymisestä

Ajokeli on huonontunut tienpintojen jäätymisen vuoksi maan keskivaiheilla ja pohjoisosissa, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Varoitus on annettu Pirkanmaalle, Keski-Suomeen, Etelä- ja Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan, Keski-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaan itäosiin. Varoitus koskee myös Enontekiötä, Inaria ja Utsjokea.

Lisäksi tieliikennekeskus on varoittanut Pohjois-Pohjanmaalla liikkujia jäätyneistä tienpinnoista.

Ilmatieteen laitoksen mukaan liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee.

STT

