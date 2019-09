Marttilan yhteistempaus

Lapset ja perheet ovat saaneet nauttia Marttilassa viime viikot uudesta liikennepuistosta. Kyseessä on Salon seudulla varsin harvinainen palvelu, sillä Marttilan puisto on seudun ainoa.

Somerolle liikennepuistoa suunnitellaan parhaillaan. Puiston tekemisen Somerolle mahdollistaa kaupungin varhaiskasvatuksen saama mittava perintö, sillä puisto aiotaan tehdä testamentin kautta saaduilla varoilla.

Marttilassa liikennepuisto syntyi monen tahon yhteistyön tuloksena. Marttilan kunta toimi hankkeen moottorina. Rahoituksessa EU-rahalla oli keskeinen merkitys, sillä leader-tuki kattoi puiston 60 000 euron kokonaiskustannuksista vajaat puolet.

Julkisten toimijoiden lisäksi pienen kunnan yhdistyksillä ja yrityksillä oli liikennepuiston tekemisessä iso merkitys. Yksityisten lahjoitusten turvin puistoon saatiin niin polkuautot kuin leikkivälineitä ja muita kalusteita.

Myös talkootyötä tarvittiin. Muun muassa liikennepuiston varikkomökki pystytettiin talkoilla.

Vapaaehtoisten työ ei loppunut liikennepuiston rakentamiseen, sillä yhdistyksillä on ollut tärkeä rooli myös puiston auki pitämisessä. Kunta piti kesätyöntekijöiden turvin liikennepuistoa avoinna elokuulle koulujen alkamiseen saakka, mutta sen jälkeen vastuun valvonnasta ottivat yhdistykset.

Vapaaehtoisten valvojien turvin perheet saivat nauttia uudesta alueesta hyvien kelien saattelemana syyskuun puoliväliin. Talkoolaisten apu oli todella tarpeen ja toivottu, sillä liikennepuistossa on ollut valtavasti kävijöitä.

Marttilan liikennepuisto on oiva esimerkki siitä, mitä kunnan ja vapaaehtoisten sujuvalla ja toimivalla yhteistyöllä voidaan saada aikaan.

Liikennepuisto on yksi tapa opettaa lapsille liikennesääntöjä ja opastaa heitä oikeaan ja vastuulliseen tapaan toimia liikenteessä. Liikennepuistoilla on kuitenkin myös toinen vähintään yhtä suuri merkitys. Puisto polkuautoineen innostaa lapsia liikkumaan ja perheitä viettämään aikaa yhdessä.

Nykyaikana lasten liikkumattomuus on valtava ongelma. Kaikki keinot, joilla kannustetaan lapsia liikkumaan, ovat tarpeen ja tervetulleita.