Mätkyt erääntyvät tänään yli 200 000 veronmaksajalla

Osalla suomalaisista on tänään mätkyjen eli jäännösveron ensimmäisen erän viimeinen maksupäivä. Verohallinnosta kerrotaan, että jäännösveroja erääntyy syyskuussa 223 000 asiakkaalla yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.

Osalla palkansaajista vastaava eräpäivä oli jo elokuussa. Maksueriä on kaksi, jos jäännösvero on 170 euroa tai enemmän. Toiset eräpäivät ovat loka- tai marraskuussa. Mätkyjä maksavat ne, jotka ovat maksaneet vuoden aikana liian vähän veroja.

Eräpäivät ovat olleet tänä vuonna edellisvuosia aikaisemmin, sillä aiemmin mätkyt on pitänyt maksaa vasta joulu- ja helmikuussa.

Ensi keskiviikko taas on monelle veronpalautusten maksupäivä. Verohallinnon mukaan syyskuussa saa veronpalautusta 1,3 miljoonaa asiakasta yhteensä 1,3 miljardia euroa.

Jos veroilmoitukseensa on tehnyt muutoksia, verotuksen päättymispäivä sekä myös alkuperäisellä verotuspäätöksellä kerrotut maksu- tai eräpäivät ovat siirtyneet myöhemmäksi. Omat eräpäivät ja jäännösveron maksutiedot näkee verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

STT

