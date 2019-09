Mediat: Yhdysvalloille vakoillut venäläisagentti vedettiin pois Venäjältä, Trumpin hallinnon pelättiin paljastavan tärkeän tietolähteen

Vuosikymmeniä Yhdysvalloille vakoillut venäläisagentti kutsuttiin pois Venäjältä noin kaksi vuotta sitten paljastumisriskin vuoksi. Asiasta kertovan CNN:n mukaan tiedusteluviranomaisten huoli oli, että arvokasta tietoa välittänyt agentti voisi paljastua sen vuoksi, ettei presidentti Donald Trumpin hallinto kykene käsittelemään salaista tietoa asianmukaisella tavalla.

CNN:n lähteiden mukaan Yhdysvaltain lukuun toiminut vakooja oli muun muassa paljastanut Vladimir Putinin roolin Venäjän sekaantumisessa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016. Vakoojalla oli yhteydet Putiniin, jonka myötä Yhdysvallat sai myös kuvia Putinin työpöydälle päätyneistä luottamuksellisista asiakirjoista.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA kiistää CNN:n tiedot. Kuitenkin myös New York Times kirjoittaa, että vakooja oli värväysvaiheessa keskikastin venäläisviranomainen, joka kuitenkin vuosien vieriessä nousi hierarkiassa.

Lehden tietojen mukaan agenttia pyydettiin lähtemään Venäjältä jo vuonna 2016, mutta hän kieltäytyi perhesyihin vedoten. Tämä herätti huolta siitä, oliko hänestä tullut Venäjälle vakoileva kaksoisagentti. Myöhemmin vakooja kuitenkin myöntyi jättämään Venäjän.

New York Timesin mukaan vakoojasta oli tullut Yhdysvaltain Venäjä-tiedustelun tärkein lähde. Yhdysvallat oli viime vuoden välivaalien aikaan tietopimennossa Venäjän vaikuttamistoimista, ja tiedonsaanti on hankalaa myös vuoden 2020 presidentinvaalien alla, lehti kirjoittaa.

Lähteenä myös AFP

https://edition.cnn.com/2019/09/09/politics/russia-us-spy-extracted/index.html

https://www.nytimes.com/2019/09/09/us/politics/cia-informant-russia.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: