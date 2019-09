Medix-palkinnot eturauhassyövän ja lasten sydänlihassairauksien geneettiselle tutkimukselle

Lääketieteellisen tutkimuslaitoksen Minervasäätiön lääketieteellisiä Medix-palkintoja on myönnetty normaalin yhden sijasta tänä vuonna kaksi.

Professori Gong-Hong Wein tutkimusryhmä Oulun yliopistosta on selvittänyt aggressiivisen eturauhassyövän geneettisen syntymekanismin.

Toinen palkinto menee akatemiaprofessori Anu Wartiovaaran tutkimusryhmälle Helsingin yliopistosta ja dosentti Tiina Ojalan vetämälle Helsingin Lastensairaalan lastenkardiologiryhmälle. Ryhmät ovat selvittäneet lasten vaikeiden sydänlihassairauksien geenitaustan.

Kumpikin palkinto on 20 000 euroa.

Medix-palkinto annetaan vuosittain tunnustuksena kansainvälisesti korkeatasoiselle suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle. Tänä vuonna Minervasäätiö täyttää 60 vuotta.

STT