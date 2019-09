Metsähallituksen Hyttinen saa läksiäisiksi yli 200 000 euroa ja tulospalkkiot

Metsähallitus kertoo, että irtisanoutunut pääjohtaja Pentti Hyttinen saa läksiäisikseen toimitusjohtajasopimuksensa mukaisen irtisanomisajan palkan kuudelta kuukaudelta sekä kuuden kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen. Lisäksi Hyttinen saa mahdolliset tulospalkkiot tämän vuoden tammi-elokuulta, ilmenee STT:n Metsähallitukselta saamista asiakirjoista.

Hyttinen kertoi viime viikolla irtisanoutuvansa Metsähallituksen pääjohtajan tehtävästä 1. syyskuuta lukien. Hän perusteli eroaan läheisen sairastumisella.

Hyttisen kuukausipalkka oli Metsähallituksen mukaan 17 000 euroa. Irtisanomisajan palkka sekä erokorvaus tekevät siten yhteensä 204 000 euroa. Palkka ja erokorvaus maksetaan kuukausittain siten, että viimeinen erä tipahtaa Hyttisen tilille ensi vuoden elokuussa.

Hänellä olisi ollut pääjohtajakautta jäljellä vielä kaksi vuotta. Hän on ollut Metsähallituksen johdossa vuodesta 2016.

Hyttinen kertoi viime torstaina erostaan vain hetkeä ennen Metsähallituksen hallituksen kokousta, jossa oli tarkoitus käsitellä hänen johtamistapojaan koskevaa selvitystä.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi aiemmin, että Hyttisen johtamistavoista on käynnissä selvitys. Hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen kertoi lehdelle, että ihmisiä jututetaan, sillä Hyttisen toimintaan liittyen on tullut ”epämääräisiä viestejä”.

Luottamuspulaa aiemmin

Aiemmin Hyttinen erosi Pohjois-Karjalan maakuntajohtajan tehtävästä. Tuolloin Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kertoi, että Hyttisen ja alaisten välillä vallitsi luottamuspula.

Myös Hyttisen pääjohtajanimitykseen vuonna 2016 liittyi erilaisia käänteitä. Tuolloin maatalous- ja ympäristöministerinä toiminut Kimmo Tiilikainen (kesk.) esitti Hyttistä tehtävään. Keskustan kansanedustajat puolestaan toivoivat, että pitkäaikainen keskustan jäsen Esa Härmälä olisi saanut jatkaa tehtävässään.

Tiilikainen sai puolueeltaan harvinaisen kirjallisen varoituksen.

STT

Kuvat: