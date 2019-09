Mielenosoitukset jatkuvat Hongkongissa, mielenosoittajien yleislakkokehotus ei purrut

Hongkongissa mielenilmaukset ovat jatkuneet edelleen. Protestoijat ovat muun muassa häirinneet metroliikennettä ruuhka-aikana ja muodostaneet ihmisketjuja koulujen ympärille. Mielenosoittajat ovat myös usuttaneet ihmisiä yleislakkoon, mutta ainakaan vielä aamulla kehotus ei tuntunut vaikuttavan.

– Hongkong on kotimme. Me olemme kaupungin tulevaisuus, joten on meidän vastuullamme pelastaa se, perusteli keskustaan mielenosoitukseen saapunut 17-vuotias Wong, joka ei kertonut koko nimeään.

Korkeakouluopiskelijoiden on määrä järjestää mielenilmauksia myöhemmin tänään.

Kiinan valtiollinen Xinhua-uutistoimisto julkaisi myöhään eilen kirjoituksen, jossa todettiin, että ”mielenosoitusten loppu lähenee”. Kirjoituksessa ei tarkennettu asiaa tämän enempää.

Hongkongissa oli viikonloppuna pahoja levottomuuksia, joiden aikana mielenosoittajat yrittivät muun muassa häiritä lentoliikennettä. Poliisi käytti kyynelkaasua ja kumiluoteja hajottaessaan keskustan mielenosoituksia.

Koko kesän jatkuneet mielenilmaukset saivat alkunsa kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Vaikka lakiesitys on jo aikoja sitten jäädytetty, mielenosoitukset ovat viikkojen varrella kasvaneet laajemmaksi aluehallinnon ja Kiinan keskushallinnon vastaiseksi protestiliikkeeksi.

Lähes tuhat ihmistä on pidätetty mielenosoitusten vuoksi sitten kesäkuun.

STT

Kuvat: