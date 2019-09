Mikä houkuttelee Salon keskustaan?

Salossa ponnahti kuluneella viikolla pinnalle yksi viime vuosien kestoaihe, Länsirannan paviljonkiravintola.

Tällä kertaa kyse on Turun hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä valitukset, jotka koskivat Salon kaupunginvaltuuston päätöstä. Valtuusto hyväksyi viime joulukuussa kaavan, joka mahdollistaisi paviljonkiravintolan rakentamisen.

Päätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen Salon Yrittäjät ja arkkitehti Tapani Takio. Valittajat pohtivat nyt, vievätkö he asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Salon Seudun Sanomat julkaisi ensimmäisen uutisen paviljonkiravintolasuunnitelmasta toukokuussa 2017. Ajatus jokirannan uudisrakennuksesta ja ravintolasta sai innostuneen vastaanoton, mutta myös vastustus oli alusta alkaen äänekästä.

Kiistelyn jatkuessa maailma Länsirannan ympärillä on muuttunut: palveluiden kuluttaminen on kasvanut.

Helsingin Sanomat kertoi viime kesänä laajassa kulutusta käsittelevässä artikkelissa siitä, kuinka palvelut ovat ajaneet tavaroiden ohitse kuluvalla vuosikymmenellä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palveluihin käytettiin Suomessa 17,1 miljardia euroa ja tavaroihin 12,6 miljardia euroa.

Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat saavansa elämyksistä ja palveluista pitkäkestoisempaa tyydytystä kuin tavaran ostamisesta.

Muutos on helppo nähdä arjessa. Kun katson omaa tuttavapiiriäni, näen enemmän pyrkimystä vähentää kuin kasvattaa tavaramäärää. Sen sijaan ravintolassa syöminen, siivousavun ostaminen, matkustelu ja muut elämykset kiinnostavat.

Viime kesänä jututin salolaisia teatterintekijöitä hyvin menneen esityskauden jälkeen. Teatteri Provinssin johtaja Seppo Suominen summasi yleisössä tapahtuneen muutoksen näin: ”2001 oli paljon ihmisiä, jotka kävivät kerran kesässä teatterissa. Nyt kun juttelee ihmisten kanssa, kaksi esitystä on ihan yleinen, ja moni käy kolmessakin.”

Koko ajan syntyy myös uusia palveluita. Enpä olisi muutama vuosi sitten arvannut, että maksan pakohuonepelistä tai vuokraan sähköavusteisen maastopyörän. Molemmat melko kalliita mutta erinomaisia elämyksiä!

Seuraava sukupolvi kasvaa palveluiden käyttäjäksi. Synttärilahjapaketteihin kääritään usein tavaroiden sijaan lahjakortteja sisäleikkipuistoihin, leffalippuja tai vaikka itse suunniteltuja metsäretkiä.

Moni kantaa huolta Salon ydinkeskustan elin- ja vetovoimasta. Pystyykö se tarjoamaan jotain, jota ei saisi kotisohvalla istuen netistä tilaamalla?

Palvelut, elämykset ja houkutteleva ympäristö on yksi vastaus. Kauppakeskus Plaza on aikanaan päätetty tehdä ydinkeskustaan, joten Salossa kaupunkielämän painopiste ei ole ainakaan vielä livennyt liikaa pellonlaitaan. Kaupunki on myös tehnyt suunnitelmia kävelykeskustan laajentamisesta ja viihtyisyyden kohentamisesta. Yksi osa tätä suunnitelmaa on Länsirannan tiivistäminen uuden ravintolarakennuksen myötä.

Nyt kun paviljonkikeskustelu on jälleen käynnissä, on hyvä kysyä: minkä vuoksi Salon keskustaan tullaan tulevaisuudessa?