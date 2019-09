Paatero: Postin tes-siirrossa otetaan aikalisä – yhtiön hallitukselta vaaditaan uutta linjausta johdon palkitsemisesta

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ilmoittaa, että 700 Postin paketti- ja verkkotoiminnassa olevan työntekijän siirrossa Teollisuusliiton työehtosopimukseen otetaan aikalisä.

– Siinä kohtaa kun kaikkien jakelussa olevien työntekijöiden osalta käydään neuvotteluja, niin samassa yhteydessä käydään keskustelua paketti- ja verkkotoiminnan työntekijöiden osalta, Paatero sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ministeri ei ryhtynyt ennakoimaan, mihin tuloksiin aikalisä johtaa.

Paatero ilmoitti myös edellyttävänsä Postin hallitukselta syyskuun aikana uutta linjausta yhtiön johtajien palkitsemisesta. Hän totesi pitävänsä johdon palkkioita koskevaa kritiikkiä ”ihan perusteltuna”.

Kiista työehtosopimussiirrosta on saanut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n aloittamaan työtaistelun, jonka on määrä jatkua vielä huomenna. Liiton mukaan siirto johtaa merkittäviin heikennyksiin palkoissa ja työehdoissa.

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen ilmoitti eilen luopuvansa kahden kuukauden palkasta. Paateron mukaan uuden palkkiolinjauksen lopputulemaa ei voi vielä tietää.

– Epäilen, että se on jotain muuta kuin kertaluontoinen palkan alennus.

STT

Kuvat: