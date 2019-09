Ministeri Paatero: Postin tes-siirrossa otetaan aikalisä, johdon palkkioiden kritisointi ”ihan perusteltua”

Postin paketti- ja verkkotoiminnassa olevien työntekijöiden siirrossa Teollisuusliiton työehtosopimukseen otetaan aikalisä. Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ilmoitti 700:aa työntekijää koskevasta aikalisästä tänään tiedotustilaisuudessa.

– Siinä kohtaa, kun kaikkien jakelussa olevien työntekijöiden osalta käydään neuvotteluja, niin samassa yhteydessä käydään keskustelua paketti- ja verkkotoiminnan työntekijöiden osalta, Paatero sanoi.

Paatero ilmoitti myös edellyttävänsä Postin hallitukselta tämän kuun aikana uutta linjausta yhtiön johtajien palkitsemisesta. Hän totesi pitävänsä johdon palkkioita koskevaa kritiikkiä ”ihan perusteltuna”.

– Kyse on erilaisista bonus- ja kannustinjärjestelmistä, ja näissä eittämättä kohtuullisuus ei ole toteutunut.

Paatero on keskustellut asioista Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan kanssa. Omistajana valtio ohjaa Postin hallitusta.

Pohjolan mukaan palkkioista käydään jatkuvasti omistajan kanssa dialogia.

– Jos siellä on jotakin, joka askarruttaa, käymme siitä keskustelua.

Pohjolalla ei ole itsellään käsitystä siitä, miten bonus- ja kannustinjärjestelmiä nyt pitäisi muuttaa.

– Lähtökohta on se, että Posti on noudattanut niitä linjauksia, joita valtio on omassa ohjeistuksessaan valtio-omisteisille yhtiöille antanut.

PAU: Ministerin viittaus aikalisään epäselvä

Kiista työehtosopimussiirrosta on saanut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n aloittamaan työtaistelun, jonka on määrä jatkua vielä huomenna. Paateron ilmoitus ei tilannetta muuta. PAU ilmoittaa Facebookissa, ettei ole saanut tarkempaa tietoa aikalisästä.

– Aika selvästi Postin tiedotteesta on luettavissa, että tavoitteena on halpuuttaa myös muiden kuin pakettilajittelijoiden työehdot, kirjoittaa PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen.

Liitto syyttää Postia työehtoshoppailusta, sillä sen mukaan siirto aiheuttaa työntekijöille 30-50 prosentin ansionalennukset ja lukuisia muita heikennyksiä työehtoihin.

Ministeri ei ryhtynyt ennakoimaan, mihin tuloksiin aikalisä johtaa. Sopimuskausi päättyy lokakuun lopussa.

Posti on valmis avaamaan keskustelut ammattiyhdistysliikkeen ja palvelualojen työnantajien välillä mahdollisimman pikaisesti.

– Toivottavasti löytyisi ratkaisu, joka olisi Postin kannalta kilpailukykyinen verrattuna alan muihin toimijoihin, Pohjola sanoo.

Ministeri: Kertaluonteinen palkan alennus ei riittäne

Kun PAU aloitti työtaistelun, Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen palkka joutui julkiseen syyniin. Malisen palkat ja palkkiot kohosivat viime vuonna lähes 988 000 euroon, mikä on aiheuttanut kritiikkiä, sillä samaan aikaan työntekijöiden työehdot ammattiyhdistysliikkeen mukaan heikkenevät.

Paateron mukaan yhtiön hallitus olisi voinut arvioida kannustinohjelmia vuosittain, mutta tätä se ei ole tehnyt. Postin Pohjola sanoo, ettei ymmärrä, mihin ministeri tällä viittaa.

Eilen Malinen ilmoitti luopuvansa kahden kuukauden palkastaan. Paateron mukaan uuden palkkiolinjauksen lopputulemaa ei voi vielä tietää.

– Epäilen, että se on jotain muuta kuin kertaluontoinen palkan alennus.

Ministerin mukaan valtionyhtiöiden palkitsemisjärjestelmän pelisääntöjä on tarkoitus tarkastella myös yleisemmin lokakuussa.

Postin toimintaympäristö on hankala, Paatero muistuttaa. Paperipostin määrä on romahtanut, Posti toimii kilpailluilla markkinoilla ja samoja tehtäviä tehdään useilla eri työehtosopimuksilla.

Posti puolustelee tes-siirtoa sillä, että se tavoittelee joustavia ja kilpailijoiden kanssa samantasoisia työehtoja. Postin mukaan ensisijaisena tavoitteena eivät ole kustannussäästöt vaan joustavuus pakettilajittelutyöhön.

Paateron mukaan lähiaikoina on tarkoitus arvioida hallitusohjelman mukaisesti, miten yleispalveluvelvoite tulevaisuudessa toteutuu ja millainen Postin asema on.

Posti: Lähes kaikki posti saatu käsiteltyä

Postin mukaan valtaosa postista on saatu käsiteltyä poikkeusjärjestelyin lakoista huolimatta. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti ja arviot vaikutuksista täsmentyvät, Postista kerrotaan.

– Poikkeusjärjestelymme ovat onnistuneet, ja tällä hetkellä lähes kaikki lähetykset ovat jo perillä tai matkalla postinsaajille. Hyvin pieni määrä paketteja, kirjeitä ja lehtiä saattaa viivästyä vuorokauden, kertoo Postin Ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja tiedotteessa.

Eilisestä jakelusta viivästyneitä mainoksia jaettiin tänään tiistaina. Myös pieniä määriä kirjeitä ja lehtiä siirtyi eilisestä tälle päivälle.

Sanomalehtien varhaisjakeluun lakot eivät vaikuta. Lakot eivät koske myöskään Postin palvelupisteitä eivätkä rahti- tai varastopalveluja. Lakon ulkopuolelle on rajattu myös kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät.

Lakkoja on käynnissä Postin lajittelua tekevissä työpaikoissa Vantaalla, Liedossa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Kuopiossa, Tampereella ja Oulussa.

Lakko jatkuu vielä huomenna

Posti ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti työtaistelun jakelun ja käsittelyn tehtävissä sunnuntai-iltana vastalauseena Postin aikeille siirtää työntekijöitä Teollisuusliiton ja Medialiiton työehtosopimukseen. Liiton mukaan siirto aiheuttaa työntekijöille 30-50 prosentin ansionalennukset ja lukuisia muita heikennyksiä työehtoihin.

PAU on ilmoittanut lakkojen jatkuvan huomenna, ja niiden on määrä päättyä keskiviikkona puoliltaöin. Postin mukaan työtaistelutoimet ovat laittomia.

PAU ilmoitti sunnuntaina laajentavansa lakkoa koskemaan trukinkuljettajia useassa toimipisteessä. Laajennus on PAU:n mukaan vastalause sille, että Posti käyttää voimakkaasti vuokratyövoimaa lakon aikana ja painostaa vuokratyöntekijöitä.

STT

Kuvat: