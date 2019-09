Mitä Tjäreborgin emoyhtiön konkurssi tarkoittaa suomalaismatkustajalle?

Matkatoimisto Tjäreborg on perunut Suomesta maanantaina lähtevät lentonsa brittiläisen emoyhtiönsä Thomas Cookin konkurssin vuoksi. Tjäreborgilla oli tänään tarkoitus olla 525 lähtevää matkustajaa ja 413 palaavaa matkustajaa.

Konkurssista huolimatta kaksi Tjäreborgin kautta järjestettyä lentoa palaa tänään Suomeen. Paluulennot Turkin Antalyasta Ouluun sekä Madeiran Funchalista Helsinkiin ovat toteutumassa, sillä ne eivät ole Thomas Cook Airlines Scandinavian operoimia lentoja.

Asiakkaita palaa Suomeen siis noin kaksi kolmasosaa suunnitellusta.

Yhtiö tiedottaa tulevien päivien tilanteesta asiakkaille verkkosivuillaan ja tekstiviestein. Tjäreborg kertoo ensisijaisesti pyrkivänsä ratkaisemaan tilanteen niiden asiakkaiden osalta, joiden matkan lähtöpäivä on lähipäivinä tai jotka ovat lomakohteessa.

Tjäreborg on myynyt tuhansia lentoja, ja matkoja on voinut ostaa ensi kesään asti.

Jos olet ollut lähdössä Tjäreborgin matkalle

Kaikki Tjäreborgin maanantaina lähtevät lennot ja lomamatkat on peruttu. Jos olet varannut pelkän meno- tai paluulennon Thomas Cook Airlines Scandinavialla, lentosi on peruttu. Tjäreborg neuvoo, ettei matkustajien kannata mennä lentokentälle.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja Tjäreborg kertovat, että tilanne ei kuitenkaan vaikuta Tjäreborgin kautta ostettuihin reittilentoihin. KKV neuvoo, että reittilennot ostaneiden ja niihin liittyvät matkajärjestelyt hoitaneiden kannattaa jatkaa matkaansa suunnitellusti.

Reittilennolla tarkoittaa lentoa, johon myydään lippuja eri myyntikanavissa ja johon voidaan yhdistää jatkolentoja, kertoo Finavia. Charter- eli tilauslennon puolestaan ostaa lentoyhtiöltä matkanjärjestäjä, kuten esimerkiksi matkatoimisto.

Jos Tjäreborgilta ostamasi lomamatka ei ole vielä alkanut, seuraa KKV:n ja Tjäreborgin verkkosivuja. Tulevien päivien lentojen kohtalosta ei ole vielä julkaistu tietoja.

Jos Tjäreborg lopulta peruu matkasi, saat rahasi takaisin. KKV:n mukaan matkaa ei kannata tässä vaiheessa perua itse, koska silloin joudut todennäköisesti maksamaan peruutusmaksun peruutusehtojen mukaisesti.

Jos olet tällä hetkellä lomakohteessa

KKV alkoi maanantaina järjestää matkoilla oleville Tjäreborgin asiakkaille paluukuljetuksia yhdessä matkayhtiön kanssa. Viraston mukaan matkustajien ei kannata alkaa itse järjestellä paluukuljetuksia, koska niitä ei välttämättä korvata. Jos hotellit alkavat pyytää lisämaksuja, kannattaa kieltäytyä ja pyytää lisäneuvoja KKV:lta.

KKV tulee olemaan yhteydessä matkustajiin maanantain aikana tekstiviestein. Asiakkaiden kannattaa myös seurata KKV:n verkkosivuja. Virasto kokoaa Tjäreborgin matkoilla oleville asiakkaille tietopakettia nettisivuilleen. Ongelmatilanteissa tietoja annetaan erikseen puhelinnumerosta +358 295 053 193.

Myös Tjäreborg selvittää paluukyytien järjestämistä matkalla jo oleville matkustajille. Tjäreborgin kautta oli maanantaiaamuna 2 884 suomalaisasiakasta maailmalla.

Korvataanko varatut ja keskeytyneet matkat?

Tjäreborgin kautta varattuja matkoja suojelevat matkapakettilaki ja vakuusrekisteri. Peruuntuneiden ja keskeytyneiden matkojen kulut korvataan asiakkaille vakuudesta, jonka Tjäreborg on suorittanut KKV:lle. Vakuudesta maksetaan etukäteen maksetut matkat, varausmaksut ja keskeytyneistä matkoista saamatta jääneet palvelut.

Myös matkoille lähdössä oleville asiakkaille KKV tulee antamaan ohjeet siitä, miten rahoja voi hakea takaisin. Jos matkan on ostanut luottokortilla, voi kääntyä luottokorttiyhtiön puoleen ja vaatia maksun palautusta.

Tjäreborg kertoo tiedottavansa maksuihin liittyvistä järjestelyistä lisää niin pian kuin mahdollista.

Pohjola Vakuutus on tiedottanut, että matkavakuutus ei korvaa Thomas Cookin konkurssista aiheutuvia peruutuksia tai muita matkasuunnitelman muutoksia.

tjareborg.fi/ajankohtaista

