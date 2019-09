Naamioitunut kolmikko tunkeutui pariskunnan kotiin Pudasjärvellä – miehen kuoliaaksi ampunut 35-vuotias määrättiin mielentilatutkimukseen

Oulun käräjäoikeus on antanut välituomion rikosjutussa, jossa naamioitunut ja aseistautunut kolmikko tunkeutui pariskunnan kotiin Pudasjärvellä tämän vuoden tammikuussa. Talossa asunut mies ammuttiin kuoliaaksi, minkä jälkeen talo sytytettiin palamaan. Tekijöistä kaksi kaappasi mukaansa uhrin vaimon ja pakeni paikalta uhrin autolla.

Oikeudenkäynnissä on nyt saatu selvyys siitä, miten tapahtumat etenivät ja kuka kolmikosta teki mitäkin. Myöhemmin annettavalla varsinaisella tuomiolla otetaan kantaa siihen, mistä rikoksista syytetyt tuomitaan.

Syytettyinä jutussa ovat 35-vuotias mies, 46-vuotias mies ja 23-vuotias nainen. Syyttäjä vaatii kaikille kolmelle ehdotonta vankeusrangaistusta.

Vaimo kysyi mieheltä, kuoleeko hänkin

Oikeuden mukaan 35-vuotias mies ampui kiväärillä talossa asuneen miehen kuoliaaksi. Syytetty puolustautui oikeudessa sanomalla, että hänen tarkoituksensa oli ampua ohi, mutta oikeus ei uskonut tätä.

– Luoti on kulkenut alaviistoon ja osuman jälkeen uhrin vasemmasta kyljestä kohti hänen oikeaa nivustaan. Tämä tukee vahvasti syytettä ja sitä, että syytetty on ampunut tarkoituksella kohti ojassa ollutta uhria, välituomiossa sanotaan.

Ampumisen jälkeen ampuja ja 46-vuotias mies sytyttivät talon tuleen, ottivat haltuunsa uhrin auton ja kaappasivat tämän vaimon mukaansa. Oikeudessa todisteena oli muun muassa vaimon kertomus. Hän kertoi muun muassa kysyneensä toiselta miehistä, eiväthän nämä tapa häntä.

– Syytetty on vastannut, ettei hän tapa, mikäli vaimo tottelee häntä, välituomiossa todetaan.

Kaksikko pakeni Ruotsin Luulajaan asti, mistä poliisi haki naisen turvaan.

23-vuotiaalla naisella vähäisempi rooli

Oikeus määräsi 35-vuotiaan miehen mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon. Koska kolmikon syytteet liittyvät toisiinsa, oikeus antaa lopullisen tuomion kahden muunkin osalta vasta mielentilatutkimuksen valmistuttua.

35-vuotiasta miestä syytetään taposta ja törkeästä vapaudenriistosta ja 46-vuotiasta avunannosta tappoon. Molempia syytetään muun muassa törkeästä ryöstöstä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, tuhotyöstä ja huumausainerikoksista.

Kolmannella syytetyllä, 23-vuotiaalla naisella, oli oikeuden mukaan tapahtumissa vähäisempi rooli. Oikeus katsoo, että nainen tunkeutui miesten kanssa väkivallalla uhaten pariskunnan kotiin ja vaati itselleen alkoholia ja rahaa. Hänellä ei kuitenkaan ollut osuutta miehen ampumiseen, vaimon kaappaamiseen tai talon polttamiseen.

STT

