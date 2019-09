Nadal kukisti Medvedevin US Openin viisieräisessä finaalissa

Espanjan Rafael Nadal on voittanut tenniksen Yhdysvaltain avoimet neljättä kertaa. Nadal voitti viisieräiseksi ja lähes viisituntiseksi venyneessä finaalissa Venäjän Daniil Medvedevin 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Grand slam -voitto on Nadalin uran 19:s ja nostaa hänet vain yhden voiton päähän Roger Federerin ennätyksestä. Nadal voitti New Yorkissa viimeksi 2017.

Medvedev pelasi grand slam -finaalissa ensimmäistä kertaa. Hänestä olisi voittaessaan tullut ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt miesten grand slam -mestari.

