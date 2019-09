Konkarivalta miestenniksessä jatkuu, mutta vain täpärästi – Nadal päihitti Medvedevin viisieräisessä finaalitrillerissä

Espanjan Rafael Nadal on voittanut tenniksen Yhdysvaltain avoimet neljättä kertaa. Nadal voitti viisieräiseksi ja lähes viisituntiseksi venyneessä finaalitrillerissä Venäjän Daniil Medvedevin 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Grand slam -voitto on Nadalin uran 19:s ja nostaa hänet vain yhden voiton päähän Roger Federerin ennätyksestä. Nadal voitti New Yorkissa aiemmin 2010, 2013 ja 2017.

Viitossijoitettu Medvedev, 23, pelasi grand slam -finaalissa ensimmäistä kertaa. Hänestä olisi voittaessaan tullut ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt miesten grand slam -mestari. Nadal piti kuitenkin pintansa ja näin konkaripelaajien hämmästyttävä ote miesten tenniksestä jatkuu.

Viimeisenä kolmena vuonna kaikki grand slam -voitot ovat menneet superkolmikolle Federer-Nadal-Novak Djokovic. Tämä kolmikko on vienyt peräti 51 edellisistä 59 mestaruudesta. Uutta grand slam -voittajaa ei ole saatu sitten vuoden 2014.

Tämänvuotisessa Yhdysvaltain avoimissa kakkossijoitettu Nadal jäi jäljelle ainoana jättiläisistä, kun Djokovic luovutti neljännesvälierissä olkapäävamman takia ja Federer putosi puolivälierissä.

33-vuotiaasta Nadalista tuli toiseksi vanhin Yhdysvaltain avointen voittaja. Ken Rosewall voitti turnauksen 35-vuotiaana 1970. Espanjalaisesta tuli myös ensimmäinen viisi grand slam -voittoa yli kolmekymppisenä ottanut pelaaja.

Finaali meinasi karata Nadalin käsistä

Finaali näytti ensin menevän Nadalille helpomminkin, sillä hän vei kaksi ensimmäistä erää nimiinsä.

– Suoraan sanottuna mietin jo mielessäni, mitä sanon (häviö)puheessani, ajattelin että tämä on ohi 20 minuutissa, Medvedev kuvaili kolmannen erän tilannettaan.

Medvedev kuitenkin nosti tasoaan ja teki ottelusta trillerin. Hän taisteli kolmannen erän itselleen lopun kahdella murrollaan, ja myös neljäs erä meni venäläiselle.

Medvedevillä oli päätöserän toisessa pelissä mahdollisuus tarrautua voittoon, kun hän sai kaksi murtopalloa. Nadal kuitenkin selvitti ne ja piti syötön lopulta pitkän väännön päätteeksi. Sen jälkeen espanjalainen pystyi kahteen murtoon ja vaikka Medvedev paikkasi yhdellä murrolla, ei hän enää pystynyt pysäyttämään Nadalia.

Nadal sai kaksi ottelupalloa 5-3-tilanteessa Medvedevin syöttövuorossa, ja vaikka venäläinen selvitti ne, piti Nadal seuraavan syöttönsä ja vei mestaruuden.

– Tämä voitto merkitsee paljon, etenkin koska tästä ottelusta tuli niin vaikea. Hermot olivat kovilla, koska ottelu oli jo hallinnassani. Tämä oli hullu ottelu, voitostaan liikuttunut Nadal sanoi.

Medvedevillä huikea elo-syyskuu

Medvedev on murtautunut tänä vuonna tennismaailman huipulle. Elokuussa hän saavutti uransa toistaiseksi tärkeimmän voiton, kun hän vei nimiinsä Cincinnatin ATP Masters -turnauksen. Samalla venäläinen nousi viidenneksi maailmanlistalla.

Aiemmin elokuussa Medvedev ja Nadal olivat kohdanneet ensimmäistä kertaa, kun Nadal löi venäläisen Montrealin ATP Masters -turnauksen finaalissa.

Ennen US Openia Medvedev ei ollut koskaan selviytynyt grand slameissa edes puolivälieriin.

New Yorkissa Medvedevin suhde yleisön kanssa oli ajoittain myrskyisä, sillä hän joutui aiemmissa otteluissa buuausten kohteeksi heiluteltuaan keskisormea. Venäläinen kertoi saavansa buuauksista energiaa, mikä suututti amerikkalaisyleisöä entisestään. Finaalissa hänen suorituksensa sai kuitenkin yleisöltä suosionosoituksia ja ottelun jälkeen hän kiitti yleisöä tuesta.

– Te buuasitte minulle syystä. Minäkin pystyn muuttumaan, koska olen ihminen ja voin tehdä virheitä. Kiitos teille sydämeni pohjasta.

STT

Kuvat: