Näkökulmaerot brexitistä repivät työväenpuoluetta sisältä käsin – kannatuskysely näyttää konservatiiveilla menevän lujaa Boris Johnsonin kompuroinnista huolimatta

Yksi asia näyttää tulleen selväksi Brightonissa tänä viikonloppuna järjestetyn Britannian työväenpuolueen puoluekokouksen aikana: yhteisestä linjasta ei löydy laminoitavaa versiota.

Aiemmin Britannian pääministeri Boris Johnson menetti parlamentaarisen enemmistönsä brexitin aiheuttamalle jakautuneisuudelle. Nyt eriävät näkökulmat repivät myös työväenpuolueen sisäistä harmoniaa.

Brittilehti Guardianin mukaan työväenpuolueen johtajalla Jeremy Corbynilla oli lauantaina vaikeuksia estää avoimen kapinan syttyminen kesken kokouksen. Brightonissa hänen liittolaisiaan hiersi muun muassa miehen päätös olla tukematta ajatusta siitä, että Britannia pysyisi Euroopan unionissa.

Lehden mukaan puolueen johtoa on syytetty kokouksen aikana muun muassa pyrkimyksistä estää demokraattinen väittely ja tärvellä päätöksen syntyminen siitä, mikä on työväenpuolueen kanta Euroopasta lähtemiseen.

Lukuisat työväenpuolueen nimekkäät edustajat ovatkin tukeneet ajatusta EU-eron perumisesta. Työväenpuolueen kannattajakunta voidaan jaotella pääsääntöisesti kahteen ryhmään: Eurooppa-myönteisiin kosmopoliitteihin kaupunkilaisiin ja EU-eroa kannattaneihin perinteikkäiden työväenluokan yhteisöjen edustajiin.

Kannatuskyselyt ovat osoittaneet, että kahtiajako on vieläkin kärjistyneempää tänä päivänä. Kyselyjen mukaan Eurooppa-vastainen brexit-puolue ja Eurooppa-myönteiset liberaalidemokraatit ovat nakertaneet Corbynin johtaman valtapuolueen kannatusta.

Työväenpuolueen kannatus jätättää konservatiiveja

Tuore Observerin kannatuskysely sijoittaa brexit-puolueen kannatuksen 12 prosentin ja liberaalidemokraattien kannatuksen 17 prosentin luokkaan, kertoo Guardian.

Johnsonin kivisestä alusta huolimatta myös konservatiiveilla menee kyselyn mukaan suhteellisen hyvin ja puolueen kannatus on reilusti toistakymmentä prosenttiyksikköä työväenpuoluetta korkeammalla. Työväenpuoluetta kannattaa kyselyn mukaan 22 prosenttia vastaajista ja konservatiivipuoluetta 37.

Työväenpuolueen kannalta kyselyn tulokset maalaavat myös synkkää kuvaa äänestäjien luottamuksesta puolueen brexit-linjaan. Kyselyyn vastanneista 58 prosenttia oli sitä mieltä, että konservatiiveilla on selkeä linjaus brexitistä. Työväenpuolueen linjauksen selkeyteen uskoi sen sijaan 31 prosenttia äänestäjistä.

Huhtikuussa EU:ssa pysymistä kannattavista noin puolet oli valmiita äänestämään työväenpuoluetta ja vain noin 10 prosenttia oli aikeissa äänestää liberaalidemokraatteja. Nyt brexitiä vastustavista jopa kolmasosa suunnittelee äänestävänsä liberaalidemokraatteja.

Syyskuisen YouGov-kyselyn perusteella vain puolet työväenpuolueen kannattajista uskoo Corbynin kykyyn tehdä oikeat päätökset brexitin suhteen. Samainen kysely kertoi, että alle kymmenesosa vastaajista uskoi vuoden 2016 kansanäänestyksen tuloksen olleen oikea.

Lauantaina soivat valtapelin ensisävelet

Corbynin liittolaiset ovat brittilehti Telegraphin mukaan aloittaneet puolueen johtajan seuraajan etsinnät.

Corbynin liittolaiset pyrkivät lauantaina syöksemään varapuheenjohtaja Tom Watsonin vallasta ja näin riistämään häneltä oikeuden nousta Corbynin tilalle, mikäli puheenjohtaja jättää tehtävänsä.

Lehden mukaan Corbynin liittolaiset kokevat Watsonin aloittaneen sodan puolueen johtajan ja hänen tukijoidensa välille muun muassa puolueen brexit-linjauksien vuoksi.

Telegraphin mukaan aloite torpata Watsonin nousu puolueen johtoon oli lähtöisin Jon Lansmanilta, joka on Corbynia tukevan Momentum-kampanjaryhmän perustaja. Momentumin siirto on lehden lähteen mukaan selkeä merkki siitä, että ryhmä uskoo Corbynin valtakauden olevan lopuillaan.

– Se on tunnustus siitä, että he uskovat Jeremyn olevan lähdössä. He selkeästi uskovat hänen asemansa olevan vaarassa – tavalla tai toisella, lähde kertoi lehdelle.

https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/21/labour-plunges-into-brexit-chaos

https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/09/21/hard-left-plans-life-corbyn/

STT

