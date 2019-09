NBA-tähden sisarta epäillään 84-vuotiaan naisen murhasta

NBA-koripalloilija Kawhi Leonardin sisaren epäillään murhanneen 84-vuotiaan naisen kasinossa Kaliforniassa, yhdysvaltalaismedia kertoi lauantaina. Riverside Press-Enterprisen mukaan pidätettynä on Leonardin vanhempi sisar Kimesha Monae Williams ja toinen epäilty Candace Tai Townsel.

Iäkäs nainen sai kallovamman, kun hänet ryöstettiin 31. elokuuta kasinon wc-tiloissa Kalifornian Temesculassa. Kaksi ihmistä hyökkäsi uhrin kimppuun ja ryösti hänen rahapussinsa. Uhri kuoli ryöstössä saamiinsa vammoihin keskiviikkona.

Leonardin sisarta ei päästetty takuita vastaan vapaaksi, koska poliisi arveli hänen voivan paeta. Päätökseen vaikutti se, että suvussa on taloudelliset mahdollisuudet pakoon.

Leonard auttoi Toronton NBA-mestariksi viime kaudella. Hän teki hiljattain kolmen vuoden sopimuksen Los Angeles Clippersin kanssa. Sopimuksen arvo on noin 93 miljoonaa euroa.

STT