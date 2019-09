Neljä EU-maata sopi väliaikaisesta järjestelystä siirtolaisten jakamiseksi eri maihin

Neljä EU-maata on sopinut uudesta väliaikaisesta järjestelystä, jolla Välimeren yli Italiaan ja Maltalle saapuvat siirtolaiset jaetaan eri EU-maihin. Nyt saavutettua sopimusta esitellään EU:n sisäministerien kokouksessa 8. lokakuuta Luxemburgissa.

Maltalla sopimuksesta neuvottelivat Maltan, Ranskan, Saksan ja Italian sisäministerit. Ranskan sisäministerin Christophe Castanerin mukaan sopimuksen yksityiskohtia ei vielä julkisteta.

Paikalla ollut Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi Twitterissä, että kyse on paitsi väliaikaisesta, myös vapaaehtoisuuteen perustuvasta mekanismista.

Italian uusi EU-myönteinen hallitus on omaksunut toisen kannan siirtolaiskysymykseen kuin edellinen äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini, joka sulki Italian satamia merestä pelastetuilta siirtolaisilta. Muutos näkyy esimerkiksi siinä, että Italia salli yli 180:n merestä pelastetun nousta maihin sunnuntaina.

