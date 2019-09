Neljälle syytteet KRP:n tutkimasta vyyhdistä, jossa oli tuotettu väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia

Syyttäjä on nostanut syytteet jutussa, jossa Suomessa oli kuvattu väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia. Syytteessä on neljä miestä.

Kyseessä on keskusrikospoliisin (KRP) tutkima vyyhti, josta kerrottiin julkisuuteen maaliskuussa.

Pääepäilty on 58-vuotias lappilainen mies, joka toiminut muun muassa matkailualalla. Vuosikymmenen alussa hän oli mukana eteläpohjanmaalaisen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmässä kirkkoneuvoston edustajana.

Miestä syytetään muun muassa törkeistä raiskauksista, törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä sekä törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja kuvien hallussapidosta.

Toinen mies sai syytteet törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja kuvien hallussapidosta.

Kolmatta syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja neljättä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja muusta rikoksesta.

Yhden epäillyn osalta asia käsitellään sakotusmenettelyssä, ja yksi epäilty on saanut asiassa syyttämättäjättämispäätöksen, syyttäjä kertoi perjantaina.

Epäillyt rikokset tapahtuneet kymmenen vuoden aikana

Syytteessä olevat epäillyt seksuaalirikokset ajoittuvat vuosiin 2007-2014 ja väkivaltaista hyväksikäyttömateriaalia koskevat rikokset vuosiin 2007-2017.

Syyttäjän mukaan syytetyt ovat pääosin kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikoksiin tai eivät ole ottaneet kantaa syyllisyyteensä.

Myös neljän syytetyn osalta tehtiin syyttämättäjättämispäätöksiä, koska osa epäillyistä rikoksista oli jo ehtinyt vanhentua. Kyse oli epäillyistä pahoinpitelyrikoksista, joissa miesten epäiltiin antaneen uhrille päihteitä siten, että tämä oli niistä vahvasti päihtynyt tai sammui. Keskusrikospoliisi (KRP) on epäillyt, että osalle uhreista oli annettu metamfetamiinia tekojen aikana.

Metamfetamiini yhdistää ainakin osaa miehistä. Kolme heistä tuomittiin viime vuoden elokuussa Helsingin käräjäoikeudessa niin sanotussa kristallihuumejutussa.

Uhrit 6-15-vuotiaita poikia

KRP on aiemmin kertonut, että epäillyt olivat tavanneet toisensa muun muassa netissä eivätkä kaikki heistä tunteneet toisiaan entuudestaan.

KRP:n mukaan ringin uhreja on yhteensä kuusi ja he ovat kaikki poikia. Tekoaikaan uhrit olivat 6-15-vuotiaita.

Poliisi aloitti tutkinnan toissa vuonna saatuaan rikosvihjeen ulkomaisten viranomaisten kautta. Tutkinta ulottui yhteensä 17 maahan pääosin Euroopassa ja muualla länsimaissa.

Suomessa tuotetun materiaalin lisäksi epäillyt olivat KRP:n mukaan tuoneet Suomeen suuria määriä lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. KRP on kertonut, että epäillyiltä takavarikoitu aineisto sisälsi erityisen raakaa väkivaltaa, jonka uhreina ovat pääasiassa pienet pojat. Suomalaisia epäiltyjä ei kuitenkaan ole epäilty kyseisen aineiston tuottamisesta.

