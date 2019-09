Nigerialaiskirjeet aisoihin: FBI ja Nigeria lähtivät yhteiseen taistoon kyberrikollisuutta vastaan

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja Nigerian talous- ja finanssirikosten komissio EFCC kertoivat tiistaina, että ne ovat tehostaneet viime kuukausina kyberrikollisuusverkostojen tutkintaa.

Yhdysvallat julkisti muutama viikko aiemmin yhteensä 77 etsintäkuulutetun nigerialaisen kyberhuijauksista epäillyn listan.

FBI-virkamies Ahamdi Uche kertoi virastojen yhteisessä tiedotustilaisuudessa Nigerian pääkaupungissa Lagosissa, että virastojen yhteinen operaatio pyrki purkamaan merkittäviä kyberrikoshankkeita. FBI:n ja EFCC:n operaatio suoritettiin toukokuun ja syyskuun välisenä aikana.

EFCC kertoi, että merkittävä osuus 77 nigerialaisepäillystä on pidätetty Yhdysvaltojen kanssa koordinoidun Rewired-operaation merkeissä. Tämän lisäksi 167 nigerialaista on otettu kiinni elokuun jälkeen epäiltyjen tietokoneisiin liittyvien huijauksien vuoksi.

– Ponnistelumme koordinoida EFCC:n ja FBI:n yhteisiä tutkimuksia Nigeriassa ovat johtaneet hämmästyttäviin onnistumisiin pahamaineisia yahoo-poikia vastaan, kertoi EFCC:n tietojohtaja Mohammed Abba.

Yahoo-pojat on nigerialaisille internethuijareille annettu nimi, jolla viitataan yahoo-sähköpostitilien kautta tehtyihin huijausyrityksiin.

– Me olemme myös saaneet pidätetyiltä huijareilta takaisin 169 850 dollarin summan sekä 92 miljoonan nairan summan, Abba kertoi.

Summa on yhteen laskettuna noin 383 000 euroa.

Paikalliset muusikot laulavat rikollisista

Nigeria on Afrikan mantereen väkirikkain valtio, ja sillä on huono maine yahoo-poikien tekemien internethuijauksien vuoksi.

Lukuisia rikolliseen toimintaan liittyviä henkilöitä ylistetään populaarikulttuurissa. Heillä on usein myös läheisiä suhteita poliitikkoihin.

Toukokuussa EFCC pidätti suositun nigerialaisen muusikon, joka tunnetaan nimellä Naira Marley. Hän on ylistänyt internethuijareita kappaleissaan.

Kalifornian piirisyyttäjän virasto julkisti viime kuussa 80 henkilön listan. Listalla olleita henkilöitä epäiltiin petoksista ja rahanpesusta. Epäillyn rikollisen toiminnan uskotaan tuottaneen 46 miljoonan dollarin tuotot.

77 henkilöllä epäillyistä on nigerialaiset juuret. Nigerian hallitus tuomitsi nopeasti heidän toimintansa.

Nigerian presidentin Muhammadu Buharin edustaja kertoi paikallisille toimittajille, ettei hallitus aio seistä oikeusjärjestelmän tiellä. Hän kertoi myös, että tavallisia nigerialaisia ei tulisi pitää petollisina ihmisinä muutamien tekemien rikkomuksien vuoksi.

FBI alkoi tehdä läheistä yhteistyötä nigerialaisviraston sekä lukuisten muiden maiden kanssa tämän vuoden toukokuussa. Tavoitteena oli ulkomaisten virastojen avulla tutkia Yhdysvalloissa toimivia petosverkostoja.

Uche kertoi tiedotustilaisuudessa, että yhdysvaltalaisvirastot saivat viime vuonna yli 20 000 ilmoitusta yrityssähköpostien vaarantumisesta. Ilmoitusten perusteella huijauksissa olisi menetetty yli 1,2 miljardia dollaria eli noin 1,08 miljardia euroa. Uchen mukaan viimevuotiset ilmoitukset johtivat aiheen ympärille keskitetyn lainvalvonnan tehostamiseen.

STT