Niklas Breilin sanoi ei EM-kisoille – ”On sääli, jos pelaaja ei halua pelata tietyssä roolissa”

Suomen miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentajan Joel Banksin maanantaina julkaistussa EM-joukkueesta puuttui hieman yllättävästä syystä salolaislähtöisen liberon Niklas Breilinin nimi.

Moni varmasti yllättyi, kun sunnuntaina 20 vuotta täyttäneen Breilinin nimi puuttui joukkueesta, sillä Lauri Kerminen on kisajoukkueen ainoa varsinainen libero. Banksin mukaan Breilinin puuttumiseen oli selkeä syy.

– Breilin ei halua pelata Suomelle siinä roolissa tässä turnauksessa, Banks kertoi Suomen tiistaisten harjoitusten jälkeen Ljubljanassa.

– Meidän puoleltamme on sääli, jos pelaaja ei halua pelata Suomelle tietyssä roolissa. Suomen edustaminen ja motivaatio on erittäin tärkeää. Etenkin minulle valmentajana, se on suurin prioriteetti, Banks jatkoi.

Suomen ykkösliberona toimii itseoikeutetusti Kemerovissa leipänsä tienaava Kerminen. Banks ei osannut suoraan vastata kuka Kermisen korvaisi, jos hän loukkaantuu.

– Se on hyvä kysymys. Jos hän loukkaantuu, niin selvitämme tilanteen jollain muulla vastaanottajalla, englantilaisvalmentaja pyöritteli.

Banks löysi kuitenkin pilvestä myös hopeareunuksen.

– Yhdellä liberolla pelaaminen antaa vaihtoehtoja siihen, että voimme kierrättää toisen liberon roolissa eri pelaajia eri peleissä. Se antaa meille vaihtoehtoja myös yhden ylimääräisen passarin tai keskitorjujan käyttöön tarpeen mukaan. Se on luonnollisesti pettymys, ettei pelaaja halua olla mukana toisena liberona, mutta samalla se avaa ovia parille muulle vaihtoehdolle ja aiomme käyttää niitä tässä turnauksessa.

Parhaillaan varusmiespalvelustaan suorittava Breilin jatkaa seurajoukkueuraansa Kokkolan Tiikereissä. Hän on pelannut miesten maajoukkueessa 31 ottelua.

Teksti: Salttu Forsström, Ljubljana