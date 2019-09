Ruusuvuori tasoitti puntit Davis Cupissa, kohtaa lauantaina Thiemin – ”Minulla oli koko ajan hyvä fiilis”

Suomen tennisässät Emil Ruusuvuori ja Patrik Niklas-Salminen tarjosivat perjantai-iltana Espoon Metro Areenan yleisölle mukavaa viihdettä Davis Cup -maaottelussa Itävaltaa vastaan. Komeettamaista nousua tennislistoilla tekevä Ruusuvuori, 20, kukisti iltaottelussa Sebastian Ofnerin 6-3, 6-4.

– Oli mukava pelata ja varsinkin tuo katsojamäärä oli huikea, pitkästä aikaa hallissa pelannut Ruusuvuori kiitteli.

Hän eteni avauserässä nopeasti 5-1-johtoon, mutta hävisi kaksi seuraavaa peliä ennen kuin onnistui katkaisemaan sen. Myös toisessa erässä hänellä oli selviä vaikeuksia lyödä viimeinen sinetti voitolle.

Ottelupallojakin oli useampi ennen kuin espoolaisyleisö saattoi hengähtää ja antaa raikuvat aplodit.

– Vastustaja sai pari onnistumista ja hyviä palautuksia. Minulla oli koko ajan hyvä fiilis. Nyt kun olen pelannut paljon matseja, niin sen (voiton) tietää kuitenkin tulevan sieltä, kun vain jatkaa samoja juttuja. Tietysti sitä silti miettii, että nyt voisi olla jo suihkussa, Ruusuvuori kertasi.

Suunnitelmiin tuli muutos jo ennen ottelun alkua, sillä alkujaan Itävallan piti asettaa kakkospelaajana Ruusuvuorta vastaan Dennis Novak. Tämä ei ollut kuitenkaan pelikunnossa, joten Ofner tuli hätiin.

– Meillä oli suunnitelma kaikkia vastustajia vastaan, Ruusuvuori totesi.

Ofner majailee ATP-listalla sijalla 161. Ruusuvuoren tuorein rankkaus on vain kaksi sijaa huonompi, ja käyrä osoittaa ylöspäin.

Avauspäivän jälkeen Suomi ja Itävalta ovat tilanteessa 1-1. Maaottelu ratkeaa lauantaina, jolloin pelataan kaksi kaksinpeliä ja yksi nelinpeli.

Otteluparin voittaja etenee Davis Cupin maailmanlohkon karsintoihin.

Suomen kapteeni Jarkko Nieminen oli hyvin tyytyväinen molempien maanmiestensä peleihin. Lauantaina on luvassa jännittävä päivä, sillä Ruusuvuori pääsee haastamaan Thiemin.

– Siinä on herkullinen asetelma. Peli ja itseluottamus ovat kunnossa tällä areenalla, Nieminen sanoi.

Niklas-Salminen ei kumarrellut

Jos Ruusuvuori ja Ofner olivat samoilla huitteilla maailmanlistalla, samaa ei voi sanoa perjantain ensimmäisen ottelun pelaajista. Itävallan Dominic Thiem on sijalla 5 ja Niklas-Salminen 551:s. Siitä huolimatta miesten kohtaaminen oli kutakuinkin yhtä tasainen kuin myöhempi kamppailu.

Thiem näytti marssivan helppoon voittoon, mutta Niklas-Salminen kaivoi ensimmäisen erän lopussa taisteluilmeen, jota piti yllä loppuun saakka. Hänellä oli toisessa erässä pari murtopalloakin, mutta ne jäivät tuloksettomiksi. Thiem voitti samoilla lukemilla kuin Ruusuvuori, 6-3, 6-4.

Thiem kärsi hiljattain virustaudista, joka pakotti hänet hetkeksi tauollekin. Pelituntuman puute ei kuitenkaan näkynyt Espoo Areenan matalapomppuisella kovalla kentällä, vaan Thiem voitti ottelun kolme ensimmäistä peliä.

Niklas-Salminen sai vähän juonesta kiinni, eikä enää menettänyt syöttöjään avauserässä. Kohokohdaksi ja yleisön herättäneeksi vaiheeksi osoittautui kahdeksas peli, jonka suomalainen taisteli edukseen tarkoilla syötöillä. Thiem kuitenkin katkaisi erän seuraavalla syötöllään.

”Kaksijakoinen fiilis”

Toinen erä alkoi melko tasaväkisesti. Toki Thiem piti syöttönsä hiukan vaivattomammin, mutta Niklas-Salminen oli saanut selvästi virtaa yleisöstä ja onnistumistaan. Hän sai Thiemin muutaman kerran jupisemaan itsekseen hävittyä palloa.

Kuudennessa pelissä Niklas-Salminen laittoi vastustajansa todella tiukille ja ansaitsi kaksi breikkipalloakin. Villisti taputtaneen kotiyleisön harmiksi Thiem selvitti ne, ja voitti pelin.

Seuraavalla syötöllään Niklas-Salminen oli vuorostaan vaikeuksissa, mutta tsemppasi taas hienosti kotiyleisön ja kentän laidalla hurranneiden joukkuekaverien tukemana.

Suomalaispelaaja sai vielä yhden breikkipallon, mutta Thiem onnistui nostamaan tasoaan. Hän mursi suomalaisen syötön yhdeksännessä pelissä ja syötti hetkeä myöhemmin ottelun voittajaksi.

– Kaksijakoinen fiilis. Harmittaa, kun hävisin, mutta toisaalta pelasin hyvin, Niklas-Salminen sanoi.

Hän iloitsi etenkin hyvästä syöttöpelistään. Toisen erän murtomahdollisuus mietitytti vielä kamppailun jälkeen.

– Hain kovaa palautusta, mutta se meni vähän pitkäksi.

Niklas-Salminen totesi, että maailman eliittipelaajaa vastaan marginaalit ovat pienet.

– Ei voi jossitella, kun tein kaiken oikein.

– Yleisöltä sai hyvin energiaa ja pitkän voitetun pallon jälkeen tulee buustia, Niklas-Salminen kiitteli.

